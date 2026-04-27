  1. हिन्दी समाचार
  2. क्षेत्रीय
  3. सुबह नींद खुली तो बच्चों के तकिए के नीचे मिला जहरीला सांप, इस राज्य में हर दिन घरों से निकल रहें जहरीले सांप

सुबह नींद खुली तो बच्चों के तकिए के नीचे मिला जहरीला सांप, इस राज्य में हर दिन घरों से निकल रहें जहरीले सांप

। दिन के समय घर के अलग-अलग हिस्सों से दो और कॉमन करैत सांप मिले। इसके बाद देर शाम और रात में भी तलाशी जारी रही, जिसमें एक सांप बाथरूम से और एक दूसरे कमरे से बरामद हुआ। इस तरह घर के भीतर से कुल पांच जहरीले कॉमन करैत सांप निकले, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। सबसे ज्यादा चिंता इस बात को लेकर है कि एक सांप उस कमरे में मिला, जहां दो छोटे बच्चे सो रहे थे...

By हर्ष गौतम 
Updated Date

Kerala:  केरल के कोझिकोड जिले के कुट्टियाडी क्षेत्र में एक घर के भीतर एक के बाद एक पांच जहरीले सांप मिलने से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। परिवार उस समय पूरी तरह घबरा गया, जब सुबह बच्चों के कमरे में तकिए के नीचे जहरीला सांप दिखाई दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, रविवार सुबह करीब 7 बजे जब उनके बच्चे नींद से उठे, तो उन्होंने तकिए के नीचे एक सांप देखा। यह देखकर परिवार के सभी सदस्य डर गए और तुरंत वन विभाग को इसकी सूचना दी गई।

पढ़ें :- एक ओर रोजगार देने वाली मिलें हो रही हैं बंद तो दूसरी ओर टीएमसी के सिंडिकेट की दुकानों का हो रहा विस्तार: पीएम मोदी

सूचना मिलते ही सांप पकड़ने वाली टीम मौके पर पहुंची और घर में तलाशी अभियान शुरू किया गया। दिन के समय घर के अलग-अलग हिस्सों से दो और कॉमन करैत सांप मिले। इसके बाद देर शाम और रात में भी तलाशी जारी रही, जिसमें एक सांप बाथरूम से और एक दूसरे कमरे से बरामद हुआ। इस तरह घर के भीतर से कुल पांच जहरीले कॉमन करैत सांप निकले, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। सबसे ज्यादा चिंता इस बात को लेकर है कि एक सांप उस कमरे में मिला, जहां दो छोटे बच्चे सो रहे थे।

वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि SARPA प्रोजेक्ट के तहत प्रशिक्षित रेस्क्यू टीम लगातार घर और आसपास के क्षेत्र की जांच कर रही है। आशंका जताई जा रही है कि इलाके में और भी सांप छिपे हो सकते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि गर्मी के मौसम में तापमान बढ़ने के कारण सांप ठंडी जगहों की तलाश में घरों के अंदर घुस आते हैं। साथ ही चूहों की मौजूदगी भी उन्हें घरों की ओर आकर्षित करती है।

हाल ही में त्रिशूर जिले में भी ऐसी ही घटना सामने आई थी, जहां सोते समय दो भाइयों को कॉमन करैत ने काट लिया था। इस हादसे में एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि दूसरा अस्पताल में भर्ती है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, पिछले एक सप्ताह में राज्य में सांप के काटने से कई लोगों की जान जा चुकी है। प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने, घर के आसपास साफ-सफाई रखने और किसी भी संदिग्ध स्थिति में तुरंत सूचना देने की अपील की है

पढ़ें :- "शादी किए बिना ही उसके साथ रहने और बच्चा पैदा करने का फैसला क्यों किया": लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

"शादी किए बिना ही उसके साथ रहने और बच्चा पैदा करने का...

Video-महोबा के BJP जिला अध्यक्ष मोहनलाल कुशवाहा ने महिला नेत्री से पद के बदले $ex की मांग, कहा- ' हमबिस्तर हो जाओ, बना दूंगा जिला उपाध्यक्ष '

Video-महोबा के BJP जिला अध्यक्ष मोहनलाल कुशवाहा ने महिला नेत्री से पद...

'ऐसे विकास का आचार लगाइएगा...' दिल्ली में कांस्टेबल ने बिहार के युवक की हत्या की तो खेसारी ने जनप्रतिनिधियों को खूब सुनाया

'ऐसे विकास का आचार लगाइएगा...' दिल्ली में कांस्टेबल ने बिहार के युवक...

सन फार्मा ने 11.75 अरब डॉलर में अमेरिकी ऑर्गेनॉन कंपनी का किया मेगा अधिग्रहण, अब तक की सबसे बड़ी विदेशी डील

सन फार्मा ने 11.75 अरब डॉलर में अमेरिकी ऑर्गेनॉन कंपनी का किया...

सुबह नींद खुली तो बच्चों के तकिए के नीचे मिला जहरीला सांप, इस राज्य में हर दिन घरों से निकल रहें जहरीले सांप

सुबह नींद खुली तो बच्चों के तकिए के नीचे मिला जहरीला सांप,...

UP Rain Alert : भीषण गर्मी से मिलेगी राहत, यूपी में आंधी और गरज के साथ बारिश की चेतावनी

UP Rain Alert : भीषण गर्मी से मिलेगी राहत, यूपी में आंधी...