Codeine Cough Syrup Case : अब कानूनी ही नहीं हुआ राजनीतिक, अखिलेश, बोले- जिन्होंने हजारों करोड़ का किया खेल उन सब पर चले बुलडोजर

By संतोष सिंह 
Updated Date

लखनऊ। कोडीन कफ सिरप तस्करी मामला (Codeine Cough Syrup Smuggling Case) अब केवल कानूनी ही नहीं राजनीतिक भी हो गया है। कोडीन के बहाने सत्तारूढ़ व मुख्य विपक्षी दल एक-दूसरे पर लगातार बयानबाजी कर रही हैं। पहले योगी सरकार ने अखिलेश यादव के एसटीएफ के बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह की तस्वीर शेयर हमला बोला था। वहीं अब शनिवार को समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव (Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav) ने प्रेस कांफ्रेंस कर एक-एक आरोपों पर जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि जो लोग मेरे साथ तस्वीर में नजर आ रहे हैं, उनके घर पर बुलडोजर चलवा दीजिए।

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव (SP President Akhilesh Yadav) ने आज शनिवार को लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है। साथ​ ही आरोप लगाया कि इस मामले में सरकार बहुत कुछ छिपा रही है। उन्होंने कहा कि जहां तक उनकी तस्वीर की बात है तो उनकी फोटो तो मुख्यमंत्री के साथ भी है।

बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने शुक्रवार को कफ सिरप मामले में सपा का कनेक्शन बताया और शायरी करते हुए अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि ‘धूल चेहरे पर आईना साफ करता रहा..’। उनके इस बयान पर अब अखिलेश यादव ने भी उसी अंदाज में जवाब दिया और कहा​ कि ‘अपना चेहरा ना पोंछा गया आपसे, आईना बेवजह तोड़कर रख दिया..’।

‘मेरी तस्वीर तो मुख्यमंत्री के साथ भी है’

सपा अध्यक्ष ने कहा कि कोडीन को लेकर सरकार बहुत कुछ बातें छिपा रही है। कई तस्वीरें दिखाई जा रही है। अगर हम तस्वीरों को ही सही मान लें और अगर मेरे साथ खड़ा होने वाला ही माफिया है, तो मेरी तस्वीर तो मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी सीएम के साथ भी है। मेरी तस्वीर तो दूसरे हाफ जो हैं उनके साथ भी है।

अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने फिर से शायरी करते हुए योगी पर तंज कसा और कहा कि “यही कसूर रहा इनका दिखाने को औरों के बच्चे गोद में खिलाते रहे, पर पैसों के लालच में दूसरे बच्चों की जान दांव पर लगाते रहे। यही कसूर रहा इनका, ये अपनों का हर हाल में बचाते रहे, उनके गुनाह छिपाते रहे, जब खुलने लगे राज इनके तो दूसरों पर इल्ज़ाम लगाते रहे।

‘कालीन भैया..कोडीन भैया पर चले बुलडोजर’

उन्होंने कहा कि आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री के क्षेत्र में इतना बड़ा रैकेट चल रहा है। बड़ा सवाल ये है कि ये पीएम के संसदीय क्षेत्र से चल रहा था। ये 100-200 करोड़ का नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मामला है, जब ये खुद फंसने लगे तो तस्वीर दिखाकर उन्हें सपा का बता रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा अगर आरोपी सपा से जुड़े हैं तो मैं समाजवादी पार्टी की ओर से मांग कर रहा हूं कि जो भी आरोपी सपा से जुड़ा है चाहे वो कालीन भैया..कोडीन भैया हो उन सब पर बुलडोजर चलना चाहिए। जिन्होंने हजारों करोड़ का खेल किया है उन सब पर बुलडोजर चलना चाहिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो घटनाक्रम चल रहा है कोडिन को लेकर इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात है जो सरकार छिपा रही है। 36 जिलों में 118 से अधिक FIR और यूपी में कफ सिरप का काला कारोबार चल रहा था।

आईपीएस अमिताभ ठाकुर अपनी बात न रख सकें, इसलिए पुलिस बजा रही है सिटी

अखिलेश यादव ने कहा, आईपीएस अमिताभ ठाकुर अपनी बात न रख सकें, इसके लिए पूरी पुलिस से सिटी बजवाई जाती है। पूर्व विधायक दीपक यादव को फर्जी मामले में जेल भेजा गया।

अखिलेश ने कहा कि नशाखोरी की जांच के लिए सिरप टॉस्क फोर्स मतलब एसटीएफ के साथ-साथ जीटीएफ भी बना दीजिए। बाकी जनता समझदार है। भाजपाइयों के चेहरों पर हवाइयां क्यों उड़ी हुई हैं? कोडीन कफ सिरप की सच्चाई वे जानते हैं, तभी खुद नहीं पी, इसीलिए बीच में किसी को खांसी भी आ गई। अखिलेश यादव ने कहा कि अवैध और जहरीली कफ सिरप मामले की जांच कर रही एसटीएफ भी अवैध कारोबारियों से मिली हुई है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।

