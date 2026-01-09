कोडिन कप सिरप मामला: अखिलेश यादव बोले-इस अरबों की काली-कमाई में ‘सत्ताधारी की है भागीदारी’

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में कोडिन कप सिरप को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। विपक्षी दल के नेता लगातार इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं। वहीं, अब ईडी ने भी इस मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। इस बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि, इस अरबों की काली-कमाई में ‘सत्ताधारी की भागीदारी’ है, इसीलिए भाजपा राज में मारी-मारी फिर रही जनता अभागी है।

अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, जिसे पहले लोग स्थानीय अपराध समझ रहे थे, जब पहली परत खुली तो वो राज्यव्यापी निकला, फिर एक और परत खुली तो राष्ट्रव्यापी निकला और अब एशिया लेवल का क्राइम निकल रहा है। उप्र में माफ़िया राज ख़त्म नहीं हुआ है बल्कि प्रमोशन पा गया है।

जिसे पहले लोग स्थानीय अपराध समझ रहे थे, जब पहली परत खुली तो वो राज्यव्यापी निकला, फिर एक और परत खुली तो राष्ट्रव्यापी निकला और अब एशिया लेवल का क्राइम निकल रहा है। उप्र में माफ़िया राज ख़त्म नहीं हुआ है बल्कि प्रमोशन पा गया है। उप्र में भाजपा का ‘महा-माफ़िया राज’ है, जो लोगों के… pic.twitter.com/RrFIq8sicD — Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) January 9, 2026

उन्होंने आगे लिखा, उप्र में भाजपा का ‘महा-माफ़िया राज’ है, जो लोगों के घरों में ‘बोतल-बंद’ होकर पहुंच रहा है और जानलेवा साबित हो रहा है। इस अरबों की काली-कमाई में ‘सत्ताधारी की भागीदारी’ है, इसीलिए भाजपा राज में मारी-मारी फिर रही जनता अभागी है। भाजपा अंतिम पारी का अंतिम चरण खेल रही है, उसके ओवर अब ‘ओवर’ हो गये हैं। भाजपा की पूरी टीम मैच ख़त्म होने से पहले ही ‘ऑल आउट’ हो रही है।

बता दें कि, कोविड कप सिरप मामले में अब ईडी ने कार्रवाई शुरू कर दी है। ईडी कोविड कप सिरप के जरिए काली कमाई की जानकारी जुटा रही है। इसके साथ ही, बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह पर भी शिकंजा कसना शुरूर कर दिया है। दरअसल, आलोक सिंह ने आलीशान मकान बनवाने के लिए कोई भी होम लोन नहीं लिया है, जिसके बाद से अब ईडी उनकी कमाई के बारे में जानकारी जुटा रही है।