कोलंबो टेस्ट हुआ ड्रॉ, भारत ने 1-0 से जीती सीरीज

IND vs SL Colombo Test : श्रीलंका बनाम भारत कोलंबो टेस्ट पांचवें दिन ड्रॉ हो गया। इसके साथ ही भारत ने सीरीज 1-0 अपने नाम कर ली है। यह मैच चौथे दिन तक भारत के पक्ष में था, लेकिन, पांचवें दिन मेजबान टीम के बल्लेबाजों ने पलटवार किया और शानदार बल्लेबाजी की।

शुरुआती दो दिनों में भारत ने बल्लेबाज़ी में दबदबा बनाए रखा और 503 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। इसके बाद उनके गेंदबाज़ों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पहली पारी में 213 रनों की बड़ी बढ़त हासिल की और विपक्षी टीम को फॉलो-ऑन के लिए मजबूर किया। पहली पारी में सोनल दिनुशा ने शतक लगाया, जबकि सूरियाबंदारा ने 80 रनों की जुझारू पारी खेली। फॉलो-ऑन मिलने के बाद भी इन्हीं दोनों बल्लेबाज़ों ने फिर से बेहतरीन खेल दिखाया; सूरियाबंदारा ने 92 रन बनाए और दिनुशा ने ज़बरदस्त संघर्ष जारी रखते हुए सीरीज़ का अपना तीसरा शतक जड़ा – जो इस सीरीज़ में किसी भी बल्लेबाज़ द्वारा लगाए गए सबसे ज़्यादा शतक हैं।

दोनों पारियों में केशरा नुवान्था के अहम योगदान को भी नहीं भुलाया जा सकता; इस युवा खिलाड़ी ने बहुत संयम दिखाया और दूसरे छोर से सोनल दिनुशा का मज़बूती से साथ दिया। छठा विकेट गिरने के बाद, श्रीलंका के निचले क्रम के बल्लेबाज़ों ने डटकर खेला और मिलकर क्रीज़ पर लगभग 90 ओवर बिताए। यही वजह थी कि श्रीलंका ने पारी घोषित नहीं की, क्योंकि वे भारत को ऐसे पिच पर लक्ष्य का पीछा करने का मौका नहीं देना चाहते थे जो बल्लेबाज़ी के लिए बहुत अनुकूल थी।