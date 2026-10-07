विराट कोहली ने दिनेश फलाहारी महाराज के आरोप को बताया झूठा, क्रिकेटर को 5 करोड़ देकर प्रेमानंद महाराज के आश्रम बुलाने का किया था दावा

Falahari Maharaj Allegations Row : भारत सुपरस्टार क्रिकेटर विराट कोहली ने दिनेश फलाहारी महाराज के उस दावे को खारिज किया है कि उन्होंने कहा था कि कोहली को 5 करोड़ रुपए देकर प्रेमानंद जी महाराज के आश्रम में बुलाया गया था। क्रिकेटर के प्रवक्ता की ओर से जारी एक बयान में इन आरोपों को “पूरी तरह से झूठा और बेबुनियाद” बताया है।

बुधवार को विराट कोहली के एक प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, “हम स्पष्ट रूप से कहना चाहेंगे कि फलाहारी महाराज दिनेश शर्मा द्वारा श्री विराट कोहली के संबंध में किए गए दावे पूरी तरह से झूठे, निराधार और तथ्यात्मक रूप से गलत हैं। श्री विराट कोहली महाराज जी के प्रति अपनी गहरी आस्था और श्रद्धा के कारण प्रेमानंद महाराज जी से मिलने जाते हैं।”

क्रिकेटर के प्रवक्ता ने आगे कहा, “हम इन दावों का दृढ़ता से खंडन करते हैं और मीडिया से उचित परिश्रम करने, ऐसे बयानों को रिपोर्ट करने या बढ़ाने से पहले तथ्यों को सत्यापित करने और जिम्मेदारी से रिपोर्ट करने का आग्रह करते हैं।”

गौरतलब है कि विराट कोहली और उनकी पत्नी, एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा, प्रेमानंद महाराज के भक्त हैं और वे वृंदावन में उनके आश्रम कई बार जा चुके हैं। हालांकि, फलाहारी महाराज ने हाल ही में आरोप लगाया कि कोहली को 2023 में आश्रम की अपनी पहली यात्रा के लिए 5 करोड़ रुपये मिले थे। इस दावे के बाद एक नया विवाद खड़ा हो गया था।