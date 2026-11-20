नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) के फिक्की के कार्यक्रम में उद्योगपतियों से रोजगार और कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ाने को लेकर सवाल करने पर कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने पलटवार किया है। राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर प्रधानमंत्री पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी का उद्योगपतियों से यह पूछना कि टैक्स में राहत देने के बावजूद उन्होंने न तो कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ाई और न ही नौकरियां दीं, उद्योगपतियों पर आरोप नहीं, बल्कि खुद सरकार का कबूलनामा है।

राहुल गांधी ने और क्या-क्या कहा?

राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने लिखा कि ‘मोदी जी, ये उन पर आरोप नहीं, आपका कबूलनामा है। उन्होंने प्रधानमंत्री के ‘भूख इतनी है कि पेट भरता ही नहीं’ वाले बयान पर भी तंज कसा। कांग्रेस नेता ने कहा कि यह भूख किसकी है, पूरा देश जानता है। राहुल ने आरोप लगाया कि एयरपोर्ट, बंदरगाह, खदानें, जंगल, बिजली, कोयला और सड़कें कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों के हवाले कर दी गईं, लेकिन इनसे कितने रोजगार पैदा हुए, इसका जवाब मिलना चाहिए।

कांग्रेस नेता ने कहा कि रोजगार देने वाले छोटे व्यापारी और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (MSME) नोटबंदी और गलत तरीके से लागू जीएसटी के कारण प्रभावित हुए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की नीतियों ने बड़ी कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा को भी कमजोर किया है। राहुल गांधी ने कहा कि एकाधिकार से नौकरियां पैदा नहीं होतीं, बल्कि महंगाई बढ़ती है और प्रतिस्पर्धा खत्म होती है। उन्होंने प्रधानमंत्री के उद्योगपतियों से कहे गए ‘आप करो, हम देख लेंगे’ वाले बयान पर भी निशाना साधा।

बचे-खुचे समर्थकों से ही तालियां और थालियां बजवा लें : पीएम मोदी

राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री की नीतियों ने उद्योगपतियों, छोटे कारोबारियों, महंगाई से परेशान गरीब और मध्यम वर्ग तथा बेरोजगार युवाओं को निराश किया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि तालियां नहीं बजने पर प्रधानमंत्री बुरा मान गए, जबकि उनकी नीतियों ने लोगों को तालियां बजाने लायक नहीं छोड़ा। अंत में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री अपने बचे-खुचे समर्थकों से ही तालियां और थालियां बजवा लें।

पीएम मोदी ने ऐसा क्या कहा था?

दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर को दिल्ली में फिक्की के शताब्दी समारोह को संबोधित किया था। इस दौरान उन्होंने कहा था कि 2014 में कॉरपोरेट टैक्स की दर 30 फीसदी थी, जिसे सरकार ने घटाकर 22 फीसदी कर दिया है। साथ ही 12 लाख रुपये तक की सालाना आय को आयकर से छूट दी गई है। इसके बावजूद कंपनियों ने कर्मचारियों की तनख्वाह और उनकी संख्या बढ़ाई या नहीं, इस पर उन्होंने उद्योगपतियों से सवाल किया था। पीएम मोदी ने कहा था कि सरकार से सुविधाएं मिलने के बाद भी उद्योग जगत की अपेक्षाएं खत्म नहीं होतीं। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने यह भी कहा कि अब आपलोग ताली नहीं बजाएंगे, यह मैं जानता हूं।

कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के इस बयान को लेकर सरकार की आर्थिक नीतियों पर सवाल उठाए हैं। पार्टी महासचिव जयराम रमेश (Party General Secretary Jairam Ramesh) ने भी कहा कि राहुल गांधी (Rahul Gandhi) और कांग्रेस 2024 के न्याय पत्र में वेतन, रोजगार और निजी निवेश में कमी का मुद्दा उठा चुके हैं।