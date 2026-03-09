मुंबई में कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई रुकी, 25 दिन बाद ही बुक होगा नया रिफिल, बढ़ सकती है ब्लैक मार्केटिंग

मुंबई: ईरान पर अमेरिका-इजरायल के हमले (US-Israeli attacks on Iran) की वजह से मुंबई में एलपीजी कुकिंग गैस (LPG Cooking Gas) पर संकट खड़ा हो गया है। जंग के चलते मुंबई में एलपीजी सप्लाई (LPG Supply) में आई रुकावट के चलते लोगों को कुकिंग गैस की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। शहर में रिफिल बुक (Refill bookings) करने के बाद इंतजार का समय अब दो से लेकर आठ दिनों तक हो गया है।

‘ मुंबई में कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई रुकी’

टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार, डीलरों का कहना है कि होटल और रेस्टोरेंट में इस्तेमाल होने वाले कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई पूरी तरह से रुक गई है। इस वजह से अब खाने-पीने की जगहों पर मुश्किलें आ सकती हैं। मुंबई में सोमवार सुबह से ही बुकिंग में कई गुना बढ़ोतरी होने से पैनिक बाइंग पहले से ही दिख रही थी। इसके साथ ही जिन परिवारों के पास दो सिलेंडर थे, वे तुरंत डीलर आउटलेट पर रीफिल बुकिंग कराने के लिए दौड़ पड़े।

एक डीलर ने बताया कि केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय (Union Petroleum Ministry) के एक नए नोटिफिकेशन में कहा गया है कि घरेलू ग्राहक एक सिलेंडर मिलने के 25 दिन बाद ही नया रिफिल बुक कर सकते हैं। डीलर ने बताया कि यह पिछले हफ्ते जैसा नहीं है, जब आप एक या दो दिन में अगला सिलेंडर बुक कर सकते थे। उन्होंने बताया कि कम से कम घरेलू 14.2 किलोग्राम का सिलेंडर अभी भी उपलब्ध है। उन्होंने आगे बताया कि रविवार से कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई पूरी तरह से बंद कर दी गई है। इससे उन होटलों और रेस्टोरेंट के लिए संकट पैदा हो जाएगा जो ये बड़े सिलेंडर खरीदते हैं।

डीलर्स ने बताया कि बढ़ सकती है ब्लैक मार्केटिंग

एलपीजी डीलर्स का कहना है कि होटल और दूसरी कमर्शियल जगहों को ब्लैक मार्केट से घरेलू सिलेंडर खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि यह गैर-कानूनी होने के साथ-साथ खतरनाक भी है। एक डीलर ने बताया कि मेरा सुझाव है कि अगर जरूरी हो तो सरकार होटल के मालिकों से ज्यादा कीमत ले, लेकिन कमर्शियल सिलेंडर (Commercial Cylinders) देना जारी रखे। उन्होंने आगे बताया कि वैसे भी रविवार को कमर्शियल और घरेलू दोनों सिलेंडर की कीमतों में एक के बाद एक 115 रुपये और 60 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी।