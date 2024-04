नई दिल्‍ली। जम्‍मू-कश्‍मीर और लद्दाख क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी और नेशनल कांफ्रेंस (National Conference) साथ मिलकर लोकसभा चुनाव (Loksabha Election 2024) लड़ेंगी। दोनों पार्टियों के बीच सोमवार को गठबंधन का ऐलान हो गया है। प्रेस कांफ्रेंस के दौरान उमर अब्दुल्ला और कांग्रेस की तरफ से सलमान खुर्शीद व पवन खेड़ा मौजूद रहे। इंडिया गठबंधन के तहत दोनों दल आगामी लोकसभा चुनाव में एक साथ मिलकर बीजेपी को चुनौती देने का प्रयास करेंगे।

जम्‍मू-कश्‍मीर से धारा-370 हटने के बाद वहां यह पहला लोकसभा चुनाव होने जा रहा है। साल 2019 में आम चुनाव के तुरंत बाद केंद्र सरकार ने कश्‍मीर के स्‍पेशल स्‍टेटस को खत्‍म कर दिया था। प्रेस कांफ्रेंस के दौरान सलमान खुर्शीद ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि कांग्रेस और नेशनल कांफ्रेंस का गठबंधन हुआ है। यह एक शुभ खबर है। वहीं, उमर अब्दुल्ला ने बताया कि हमें खुशी है की आधिकारिक रूप से नेशनल कांफ्रेंस और कांग्रेस जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में मिलकर लड़ेंगे। 3 सीट नेशनल कांफ्रेंस और तीन सीट कांग्रेस लड़ेगी।

LIVE: Press briefing by National Alliance Committee in New Delhi. https://t.co/o38XOid8jO

— Congress (@INCIndia) April 8, 2024