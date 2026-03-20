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Congress Candidates Final List : केरलम विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 37 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट की जारी

Congress Candidates List : कांग्रेस ने गुरुवार देर रात केरलम विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की। जिसमें आगामी चुनावों के लिए 37 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गयी। जिससे पार्टी के उम्मीदवारों की कुल संख्या 92 हो गई है। पार्टी आलाकमान के निर्देश के अनुसार, विधानसभा चुनावों में किसी भी मौजूदा सांसद को मैदान में नहीं उतारा गया है।

By Abhimanyu 
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Congress Candidates List : कांग्रेस ने गुरुवार देर रात केरलम विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की। जिसमें आगामी चुनावों के लिए 37 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गयी। जिससे पार्टी के उम्मीदवारों की कुल संख्या 92 हो गई है। पार्टी आलाकमान के निर्देश के अनुसार, विधानसभा चुनावों में किसी भी मौजूदा सांसद को मैदान में नहीं उतारा गया है।

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कांग्रेस उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट पार्टी वरिष्ठ नेता के. सुधाकरन के इस बात को स्पष्ट करने के कुछ ही घंटों बाद की गई कि वे पार्टी के निर्णय का पालन करेंगे। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी (AICC) द्वारा जारी 37 उम्मीदवारों की सूची में कन्नूर विधानसभा क्षेत्र से टी.ओ. मोहनन का नाम शामिल है—जिस सीट के लिए श्री सुधाकरन ने दावेदारी पेश की थी। कोन्नी विधानसभा क्षेत्र से सतीश कोचुपरम्बिल का नाम है—जिस सीट के लिए सांसद अडूर प्रकाश ने दावेदारी की थी।

कांग्रेस उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट

उडुमा – के नीलकंदन

त्रिकारीपुर – संदीप वेरियर

कलियास्सेरी – राजीवन कप्पाचेरी

कन्नूर – अधिवक्ता टी ओ मोहन

मट्टनुर – चंद्रन थिल्लेनकारी

पट्टांबी – टी पी शाजी

शोर्नूर – पी हरिगोविंदन

कुन्नमकुलम – अजय मोहन

वडक्कनचेरी – वैशाख नारायणस्वामी

पेरुम्बावूर – मनोज मुथेदान

वाइपीन – टोनी चाम्मी

कोच्चि – मोहम्मद शियास

तिरुवनंतपुरम – दीपक जॉय

देवीकुलम (एससी) – एफ राजा

उदुंबंचोला – अधिवक्ता सेनापति वेणु

इडुक्की – रॉय के पॉलोज़

पीरुमाडे – अधिवक्ता सिरिएक थॉमस

एट्टुमानूर – नट्टाकोम सुरेश

कांजीराप्पल्ली – प्रो. रोनी के बेबी

पूंजर – सेबेस्टियन एमजे (एडवोकेट साजी जोसेफ)

अलाप्पुझा – एडी थॉमस

कायमकुलम – एम लिजू

चेंगन्नूर – एबी कुरियाकोस

रन्नी – पझाकुलम मधु

अरनमुला – अबिन वर्की

कोन्नी – प्रोफेसर सतीश

कोचुपराम्बिल अदूर (एससी) – एडवोकेट। संथाकुमार

चदयामंगलम – एम एम नज़ीर

वर्कला – वर्कला कहार

नेदुमंगद – मीनंकल कुमार

वामनापुरम – सुधीरशा पालोडे

कज़क्कुट्टम – सरथचंद्र प्रसाद

नेमोम – के एस सबरीनाधन

अरुविक्कारा – वी एस शिवकुमार

परसाला – सनल

कट्टक्कडा – एम आर बैजू

नेय्याट्टिनकारा – एन शक्तिन

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