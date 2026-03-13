कांग्रेस को राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग का सता रहा डर, अपने विधायकों को बेंगलुरु के रिजॉर्ट में किया शिफ्ट

Fear of Cross-Voting in Rajya Sabha Elections : भारत के 10 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों के लिए 16 मार्च 2026 को चुनाव होने हैं। जिसमें ओडिशा की 4 राज्यसभा सीटें भी शामिल हैं। इस बीच, कांग्रेस को चौथी सीट पर क्रॉस वोटिंग का डर सताने लगा है। जिसकी वजह से पार्टी ने अपने विधायकों को बेंगलुरु के एक रिज़ॉर्ट में शिफ्ट कर दिया है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कांग्रेस ने अपने 14 विधायकों में से आधे को बेंगलुरु के एक प्राइवेट रिजॉर्ट में भेज दिया है, ताकि वे एकजुट रहें। पार्टी के सूत्रों ने बताया कि गुरुवार देर रात करीब 9 कांग्रेस विधायक ओडिशा कांग्रेस के अध्यक्ष भक्त चरण दास के साथ बेंगलुरु एयरपोर्ट पहुंचे। कांग्रेस की कोशिश है कि विरोधी पार्टियां उसके विधायकों को अपने पाले में न कर सकें।

बताया जा रहा है कि कांग्रेस के आठ विधायकों और उनके परिवारों को बेंगलुरु दक्षिण ज़िले के बिदादी इलाके में स्थित वंडरला रिज़ॉर्ट भेज दिया गया है, जहां कांग्रेस शासित कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार का राजनीतिक दबदबा माना जाता है। सूत्रों के अनुसार, ओडिशा के ये विधायक कांग्रेस के कर्नाटक डिप्टी सीएम की देखरेख में हैं।

एक कांग्रेस नेता ने बताया, “विधायकों के एक समूह को बेंगलुरु ले जाने का फैसला प्रदेश अध्यक्ष की कांग्रेस विधायकों के साथ हुई बैठक और पार्टी के भीतर शीर्ष स्तर पर हुई आंतरिक चर्चा के बाद लिया गया। चूंकि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, इसलिए विधायकों को बेंगलुरु भेजने का फैसला किया गया। बाकी विधायकों को भी हैदराबाद या नई दिल्ली भेजा जा सकता है।”

कांग्रेस विधायक दल के नेता रामचंद्र कदम ने राज्यसभा चुनावों से पहले सत्ताधारी भाजपा पर ‘हॉर्स ट्रेडिंग’ (विधायकों की खरीद-फरोख्त) का आरोप लगाया। कदम ने कहा, “जो विधायक भुवनेश्वर में हैं, वे क्रॉस-वोटिंग में शामिल नहीं होंगे।”