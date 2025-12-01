Video- कुत्ता लेकर संसद पहुंची कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी, भाजपा ने विरोध किया तो सांसद बोलीं- असली काटने वाले तो पार्लियामेंट में हैं बैठे

  1. हिन्दी समाचार
Renuka Chowdhary Dog Controversy: संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन एक अजीबो-गरीब घटना क्रम सामने आया, जब कांग्रेस सांसद रेणु चौधरी कुत्ते को कार में लेकर संसद परिसर के भीतर दाखिल हुईं। इस दौरान कुत्ता कार के अंदर ही रहा, लेकिन भाजपा ने इस पर कांग्रेस सांसद के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की है। हालांकि, विवाद बढ़ने पर रेणुका चौधरी ने अपनी सफाई भी दी है।

पार्लियामेंट में कुत्ता लाने पर हुए विवाद पर कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने मीडिया से कहा, “कोई कानून है क्या? मैं जा रही थी। एक स्कूटर एक कार से टकरा गया। यह छोटा सा पपी सड़क पर घूम रहा था। मुझे लगा कि इसे टक्कर लग जाएगी। तो मैंने इसे उठाया, कार में रखा, पार्लियामेंट आई और वापस भेज दिया। कार चली गई, और कुत्ता भी। तो इस चर्चा का क्या मतलब है?”

इस दौरान उन्होंने यह भी कह दिया कि असली काटने वाले तो पार्लियामेंट में बैठे हैं। वे सरकार चलाते हैं। हम एक बेजुबान जानवर की देखभाल करते हैं, और यह एक बड़ा मुद्दा और चर्चा का टॉपिक बन गया है। क्या सरकार के पास और कुछ करने को नहीं है? मैंने कुत्ते को घर भेज दिया और उनसे कहा कि इसे घर पर ही रखो… हम उन लोगों के बारे में बात नहीं करते जो पार्लियामेंट में बैठकर हमें रोज़ काटते हैं।”

