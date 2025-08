VIDEO-कांग्रेस सांसद आर. सुधा के साथ दिल्ली में हुई लूट, गृहमंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर की शिकायत

नई दिल्ली। तमिलनाडु के मयिलादुथुरै लोकसभा क्षेत्र (Mayiladuthurai Lok Sabha constituency) से कांग्रेस सांसद आर. सुधा (Congress MP R. Sudha) के साथ सोमवार सुबह दिल्ली के चाणक्यपुरी इलाके (Chanakyapuri Area) में लूट की वारदात हुई। उन्होंने बताया कि पोलैंड एम्बेसी के पास उनकी सोने की चेन छीन ली गई। इस दौरान उन्हें चोट भी लगी है। इस घटना की जानकारी सांसद आर. सुधा (Congress MP R. Sudha) ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Home Minister Amit Shah) को पत्र लिखकर दी है।

उन्होंने अपने पत्र में कहा है कि दिल्ली जैसे वीआईपी इलाके में इस तरह की घटना होना बेहद चिंताजनक है। उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह (Home Minister Amit Shah) से अनुरोध किया है कि अपराधी को जल्द से जल्द पकड़ने के लिए पुलिस को निर्देश दिए जाएं।

VIDEO | "A man snatched my chain, tore my clothes and left; I went to hospital for minor neck injury," says MP R Sudha on gold chain snatching incident in Delhi's Chanakyapuri.

(Full video available on PTI Videos – https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/5bfuRVshUr

— Press Trust of India (@PTI_News) August 4, 2025