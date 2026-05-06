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डबल धमाकों से दहला पंजाब, मुख्यमंत्री भगवंत मान, बोले-इसके पीछे BJP का हाथ, ये उसकी चुनावी तैयारी

पंजाब के जालंधर में सीमा सुरक्षा बल (BSF) हेडक्वार्टर के बाहर और अमृतसर में आर्मी कैंप पर हमला हुआ है। इसके बाद पंजाब में सियासत भी गरमा गई है। राज्य के मुख्यमंत्री और गृह विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे भगवंत मान (CM Bhagwant Mann) ने इन धमाकों के पीछे बीजेपी का हाथ बताया है। उन्होंने श्रीआनंदपुर साहिब में कहा कि इन धमाकों की जांच चल रही है। यह पंजाब चुनावों के लिए भाजपा की तैयारी है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

जालंधर। पंजाब के जालंधर में सीमा सुरक्षा बल (BSF) हेडक्वार्टर के बाहर और अमृतसर में आर्मी कैंप पर हमला हुआ है। इसके बाद पंजाब में सियासत भी गरमा गई है। राज्य के मुख्यमंत्री और गृह विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे भगवंत मान (CM Bhagwant Mann) ने इन धमाकों के पीछे बीजेपी का हाथ बताया है। उन्होंने श्रीआनंदपुर साहिब में कहा कि इन धमाकों की जांच चल रही है। यह पंजाब चुनावों के लिए भाजपा की तैयारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा लोगों के बीच हिंसा और डर फैलाकर वोट हासिल करती है। उन्होंने कहा कि मैं भाजपा से कहना चाहता हूं कि वह ऐसा करना बंद करे। पंजाब के लोग हमेशा शांति चाहते हैं। बीजेपी को जहां भी चुनाव लड़ना होता है, वह वहां जाकर झगड़े करवाती है।

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सबूत दें या फिर इस्तीफा दें सीएम : भाजपा

वहीं, भाजपा ने सीएम भगवंत मान (CM Bhagwant Mann) के इस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा की तरफ से सीएम को अपने आरोपों के सबूत देने के लिए कहा गया है। साथ ही भाजपा ने कहा कि अगर बिना सबूत सीएम मान ने ये बात कही है तो इस्तीफा दें। केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत बिट्टू (Union Minister of State Ravneet Bittu) ने भगवंत मान (CM Bhagwant Mann)  को चुनौती देते हुए कहा कि अगर उनमें दम है तो वे भाजपा और उनके खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज करवाकर दिखाएं।

CM और DGP के बयान अलग-अलग

दूसरी तरफ, पंजाब भाजपा के अध्यक्ष सुनील जाखड़ (Punjab BJP President Sunil Jakhar) ने कहा कि जालंधर और अमृतसर में हुए बम धमाके गंभीर चिंता का विषय हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा चिंताजनक मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का बयान है। जहां एक तरफ पंजाब के डीजीपी इन घटनाओं के पीछे पाकिस्तान की आईएसआई का हाथ होने की ओर इशारा कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री, राजनीति से प्रेरित होकर, गैर-जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। उनके बयानों से घबराहट और अपनी कुर्सी खोने का डर साफ झलकता है। उधर, भाजपा सांसद संबित पात्रा ने कहा कि मान का यह बयान अरविंद केजरीवाल के कहने पर आया है। उन्होंने कहा कि राज्य के CM और DGP के बयान अलग-अलग हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मान का बयान निंदनीय है।

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डीजीपी बोले-आईएसआई की करतूत

वहीं, दोनों धमाकों पर डीजीपी गौरव यादव (DGP Gaurav Yadav) ने कहा कि हमें शक है कि चूंकि ऑपरेशन सिंदूर की बरसी करीब है, इसलिए यह पंजाब में अशांति फैलाने के लिए पाकिस्तान की खूफिया एजेंसी आईएसआई (ISI) की साजिश का एक हिस्सा है। इसके पीछे आईएसआई का हाथ होने की आशंका है। वे एक झूठा नैरेटिव गढ़ रहे हैं और यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि पंजाब में अशांति फैली हुई है। डीजीपी ने कहा कि मैं यह कहना चाहूंगा कि पंजाब देश का सबसे शांतिपूर्ण राज्य है। पाकिस्तान की आईएसआई (ISI) के कुछ मुट्ठी भर तत्व पंजाब के हालात बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम एक प्रॉक्सी वॉर के दौर से गुजर रहे हैं। हमें लगातार इनपुट मिलते रहते हैं और हम उन पर कार्रवाई करते रहते हैं। पंजाब एक फ्रंटलाइन राज्य है। इस घटना को लेकर अभी तक किसी ने कोई दावा नहीं किया है इसलिए, हम इसकी जांच कर रहे हैं।

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