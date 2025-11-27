कर्नाटक में ‘सत्ता संग्राम’ पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का आया बड़ा बयान, नेतृत्व परिवर्तन पर कही ये बात

  1. हिन्दी समाचार
कर्नाटक में 'सत्ता संग्राम' जारी है। सत्ता नेतृत्व परिवर्तन को लेकर अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे (Congress President Mallikarjun Kharge) का भी बयान आ गया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि सभी बुलाकर चर्चा करेंगे। उस चर्चा में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (Leader Opposition in Lok Sabha, Rahul Gandhi) भी मौजूद रहेंगे।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। कर्नाटक में ‘सत्ता संग्राम’ जारी है। सत्ता नेतृत्व परिवर्तन को लेकर अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे (Congress President Mallikarjun Kharge) का भी बयान आ गया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि सभी बुलाकर चर्चा करेंगे। उस चर्चा में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (Leader Opposition in Lok Sabha, Rahul Gandhi) भी मौजूद रहेंगे। सभी से चर्चा के बाद फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम एक टीम हैं। मैं अकेला नहीं हूं। उन्होंने कहा कि हाईकमान की टीम चर्चा करके निर्णय लेगी।

कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने 20 नवंबर को अपने पांच साल के कार्यकाल का आधा सफर पूरा किया है। इसी के बाद सत्ता परिवर्तन की चर्चा फिर तेज हो गई है क्योंकि चुनाव से पहले यह संकेत मिले थे कि ढाई-ढाई साल सत्ता साझा होगी, हालांकि पार्टी ने कभी आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की।

शिवकुमार का संदेश- बात पर कायम रहना ही ताकत

उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने भी गुरुवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसे राजनीतिक हलकों में कांग्रेस नेतृत्व के लिए संकेत माना जा रहा है। उन्होंने लिखा, ‘वचन की ताकत ही दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। जो कहा है, उस पर चलना चाहिए- चाहे वह जज हो, राष्ट्रपति हो या मैं खुद ही क्यों न रहूं।’ उनका पोस्ट ऐसे समय पर आया है जब खुद शिवकुमार ने 29 नवंबर को सोनिया गांधी से मुलाकात का समय मांगा है।

 

