कांग्रेस प्रवक्ता का बड़ा बयान: आप को बताया भाजपा की बी पार्टी, कहा- केजरीवाल जाते है आरएसएस की शाखाओं में

नई दिल्ली। गोवा में 2026 के अंत में विधानसभा चुनाव (assembly elections) हो सकते है। इससे पहले कांग्रेस आम आदमी पार्टी से कांग्रेस गठबंधन करना चाहती है। गठबंधन को लेकर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वह कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे और अकेले चुनाव लड़ेगें। अरविंद केजरीवाल के इस बयान के बाद कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने उन पर हमला बोला हैं सुरेंद्र राजपुत ने कहा कि आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। उन्होने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हमेंशा फॉमूला बनाकर जनता के भरोसे को तोड़ा है।

कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत (Congress spokesperson Surendra Rajput) ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Former Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal) पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह फॉर्मूले बनाकर अन्ना आंदोलन को बेच चुके हैं। आप के संयोजक इंडिया अगेंस्ट करप्शन (India Against Corruption) को भी बेच चुके हैं। इसके साथ ही वह फॉर्मूले बनाकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं में भी कई बार गए है। अरविंद केजरीवाल हमेंशा भारतीय जनता पार्टी् की बी टीम के रूप में काम किया है। उन्होने कहा कि कौन आपके साथ चुनाव लड़ेगा। हम आपको खारिज करते हैं। कांग्रेस गोवा में अपने दम पर ही विधानसभा चुनाव लड़ेगी।

बिहार चुनाव निष्पक्ष नहीं हुआ तो चुनाव आयोग और भाजपा को देना होगा जवाब

दो माह के अंदर बिहार में विधानसभा चुनाव है। आने वाले 22 नवंबर को बिहार में एनडीए की सरकार (NDA government) को पांच साल पूरे हो जाएंगे। रविवार को चुनाव आयोग (election Commission) ने भी प्रेस वर्ता कर समय से पहले चुनाव कराने का एलान किया है। इस पर कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि हमें उम्मीद है कि बिहार में विधानसभा (Assembly in Bihar) चुनाव निष्पक्ष होंगे। चुनाव में अगर किसी प्रकार की गरबरी होती है तो चुनाव आयोग और भाजपा दोनों को जवाब देना है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग का रवैया पारदर्शी नहीं दिख रहा है। आयोग को संवैधानिक दायित्व निभाना चाहिए।