Constitution Day 2025: पीएम मोदी बोले- मानवीय गरिमा, बराबरी और स्वतंत्रता को सबसे ज़्यादा अहमियत देता है हमारा संविधान

Constitution Day 2025: आज बुधवार (26 नवंबर) को भारत अपने संविधान को अपनाए जाने की 76वीं वर्षगांठ को संविधान दिवस के रूप पर मना रहा है। साल 1949 में इसी दिन संविधान को अपनाया गया था और इसके दो महीने बाद 26 जनवरी 1950 को देश में लागू हुआ। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने संविधान को बनाने वाले महापुरुषों को श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से अपने कामों के माध्यम से संवैधानिक मूल्यों को मज़बूत करने की अपील की।
पीएम नरेंद्र मोदी ने एक्स पोस्ट में लिखा, ” संविधान दिवस पर, हम अपने संविधान बनाने वालों को श्रद्धांजलि देते हैं। उनका विज़न और दूर की सोच हमें एक विकसित भारत बनाने की हमारी कोशिश को प्रेरित करती रहती है। हमारा संविधान मानवीय गरिमा, बराबरी और स्वतंत्रता को सबसे ज़्यादा अहमियत देता है। यह हमें अधिकार तो देता है, साथ ही हमें नागरिक के तौर पर हमारी ज़िम्मेदारियों की भी याद दिलाता है, जिन्हें हमें हमेशा पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। ये ज़िम्मेदारियाँ एक मज़बूत लोकतंत्र की नींव हैं। आइए हम अपने कामों से संवैधानिक मूल्यों को मज़बूत करने का अपना वादा दोहराएं।”
On Constitution Day, we pay tribute to the framers of our Constitution. Their vision and foresight continue to motivate us in our pursuit of building a Viksit Bharat.
Our Constitution gives utmost importance to human dignity, equality and liberty. While it empowers us with…
इसके साथ पीएम मोदी ने एक अन्य पोस्ट में संविधान दिवस पर अपने एक पत्र का लिंक साझा किया है। उन्होंने लिखा, “संविधान दिवस पर मैंने देशभर के अपने परिवारजनों के नाम एक पत्र लिखा है। इसमें हमारे संविधान की महानता, जीवन में मौलिक कर्तव्यों का महत्त्व और हमें पहली बार मतदाता बनने का उत्सव क्यों मनाना चाहिए, ऐसे कई विषयों पर अपने विचार साझा किए हैं…”
संविधान दिवस पर मैंने देशभर के अपने परिवारजनों के नाम एक पत्र लिखा है। इसमें हमारे संविधान की महानता, जीवन में मौलिक कर्तव्यों का महत्त्व और हमें पहली बार मतदाता बनने का उत्सव क्यों मनाना चाहिए, ऐसे कई विषयों पर अपने विचार साझा किए हैं…https://t.co/6SsfdWIUsO
