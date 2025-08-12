Coolie : कुली ने एडवांस बुकिंग में छाप दिए करोड़ों, War 2 को रिलीज से पहले मिल रही भारी टक्कर

इस बार 14 अगस्त को बॉक्स ऑफिस पर बाद धमाल होने वाला है क्यूंकी एक ही दिन दो सुपरस्टार्स की फिल्में आ रहीं हैं। एक बॉलीवुड स्टार ऋतिक रोशन की ‘वार 2’ तो दूसरा साउथ सुपरस्टार रजनीकान्त की ‘कुली’ आ रही है। अब ‘कुली’ और ‘वार 2’ में जंग छिड़ेगा। दोनों फिल्मों की एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है। दोनों के कलेक्शन की रिपोर्ट भी सामने आ गई है, जिसे देखकर साफ है कि वॉर 2 पर फिलहाल कुली भारी पड़ रही है। देखें लेटेस्ट कलेक्शन

कुली का एडवांस बुकिंग कलेक्शन

सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म कुली 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। Sacnilk की रिपोर्ट के अनुसार इसने एडवांस बुकिंग में 7408 शोज के लिए 9,16,290 टिकटों की बिक्री कर ली है। ये बिक्री तमिल, हिंदी, तेलुगु और कन्नड़ भाषा के साथ की गई है। इसी के साथ कुली ने रिलीज से पहले 19.79 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है। वहीं ब्लॉक सीटों के साथ कुली ने 26.38 करोड़ रुपये का कारोबार कर लिया है

कुली की लोकप्रियता सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि विदेशों में भी देखने को मिल रहा है। इसने कथित तौर पर दुनियाभर में 85 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है। जल्द ही ये फिल्म 100 करोड़ रुपये के करीब पहुंचने वाली है।

वॉर 2 का एडवांस बुकिंग कलेक्शन

ऋतिक रोशन, जूनियर एनटीआर और कियारा आडवाणी की एक्शन फिल्म वॉर 2 फिलहाल एडवांस बुकिंग में कुली से पीछे चल रही है। Sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक, इसने हिंदी 2डी, हिंदी IMAX 2D, हिंदी 4DX, हिंदी ICE और हिंदी DOLBY CINE के अलावा तमिल और तेलुगु वर्जन में 8663 शोज के लिए 1,31,148 टिकटों को बेच दिया है। साथ ही 4.27 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है। वहीं ब्लॉक सीटों के साथ वॉर 2 ने 8.7 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है।