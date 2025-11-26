  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. राबड़ी देवी की याचिका पर कोर्ट ने CBI को भेजा नोटिस, निष्पक्ष न्याय नहीं मिलने की जताई आशंका

राबड़ी देवी की याचिका पर कोर्ट ने CBI को भेजा नोटिस, निष्पक्ष न्याय नहीं मिलने की जताई आशंका

दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी (Former Bihar Chief Minister Rabri Devi) की उस याचिका पर सीबीआई (CBI) से जवाब मांगा है, जिसमें आईआरसीटीसी होटल घोटाला मामले (IRCTC Hotel Scam Case)  को किसी अन्य न्यायाधीश के पास स्थानांतरित करने का अनुरोध किया गया है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी (Former Bihar Chief Minister Rabri Devi) की उस याचिका पर सीबीआई (CBI) से जवाब मांगा है, जिसमें आईआरसीटीसी होटल घोटाला मामले (IRCTC Hotel Scam Case)  को किसी अन्य न्यायाधीश के पास स्थानांतरित करने का अनुरोध किया गया है। प्रधान एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश भट्ट (Chief and Sessions Judge Dinesh Bhatt) राष्ट्रीय जनता दल (RJD) नेता की याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। उन्होंने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को नोटिस जारी किया।

पढ़ें :- मां राबड़ी देवी और पिता लालू को लेकर रोहिणी आचार्या ने दिया बड़ा बयान, कहा- घर से तो निकाल दोगे, लेकिन दिल से कैसे निकालोगे

हालांकि, अदालत ने सीबीआई (CBI)  मामले में चल रही सुनवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इससे पहले सोमवार को उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज सीबीआई (CBI)  और ईडी (ED) के मामलों को किसी अन्य अदालत में स्थानांतरित करने की मांग करते हुए एक याचिका दायर की थी और कहा था कि उन्हें आशंका है कि उन्हें निष्पक्ष न्याय नहीं मिलेगा। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री को चार मामलों में आरोपी बनाया गया है, जिनमें नौकरी के लिए जमीन और आईआरसीटीसी घोटाला मामला (IRCTC Scam Case) शामिल है, जिनकी सुनवाई विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने कर रहे हैं।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के समक्ष राबड़ी देवी (Rabri Devi) द्वारा प्रस्तुत याचिका में कहा गया कि आवेदक (राबड़ी देवी) को यह वास्तविक और उचित आशंका है कि विशेष न्यायाधीश द्वारा निष्पक्ष और निष्पक्ष न्याय नहीं किया जाएगा। सभी मामलों में कार्यवाही के दौरान विशेष न्यायाधीश का आचरण अभियोजन पक्ष के प्रति अनुचित रूप से झुका हुआ और पक्षपातपूर्ण प्रतीत होता है, जिसे मामले की कार्यवाही/आदेश के कई उदाहरणों से देखा जा सकता है।

याचिका में दावा किया गया कि पक्षपात की उचित आशंका है और न्याय के हित में, मामलों को सक्षम क्षेत्राधिकार वाले किसी अन्य न्यायालय में स्थानांतरित किया जाना आवश्यक है। इसके बाद न्यायाधीश ने मामले को आगे की कार्यवाही के लिए 6 दिसंबर के लिए सूचीबद्ध कर दिया।

पढ़ें :- 'पुलिस हिरासत में हिंसा और मौत सिस्टम पर धब्बा', सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी- देश नहीं करेगा बर्दाश्त
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

पनकी धाम रेलवे स्टेशन के पास बेपटरी हुई मालगाड़ी, सचेंडी आयल लोडिंग के लिए जा रही थी ट्रेन

पनकी धाम रेलवे स्टेशन के पास बेपटरी हुई मालगाड़ी, सचेंडी आयल लोडिंग...

मां राबड़ी देवी और पिता लालू को लेकर रोहिणी आचार्या ने दिया बड़ा बयान, कहा- घर से तो निकाल दोगे, लेकिन दिल से कैसे निकालोगे

मां राबड़ी देवी और पिता लालू को लेकर रोहिणी आचार्या ने दिया...

कर्नाटक में सिद्धारमैया या ​डीके शिवकुमार सीएम पद पर होगी ताजपोशी? 1 दिसंबर से पहले बड़ा फैसला ले सकती है कांग्रेस

कर्नाटक में सिद्धारमैया या ​डीके शिवकुमार सीएम पद पर होगी ताजपोशी? 1...

लखनऊ में हुआ फर्जी कॉल सेंटर का भांडाफोर, अमेरिका ने की तारिफ

लखनऊ में हुआ फर्जी कॉल सेंटर का भांडाफोर, अमेरिका ने की तारिफ

राबड़ी देवी की याचिका पर कोर्ट ने CBI को भेजा नोटिस, निष्पक्ष न्याय नहीं मिलने की जताई आशंका

राबड़ी देवी की याचिका पर कोर्ट ने CBI को भेजा नोटिस, निष्पक्ष...

Delhi Blast : उमर नबी को पनाह देने वाले शोएब को NIA ने किया गिरफ्तार

Delhi Blast : उमर नबी को पनाह देने वाले शोएब को NIA...