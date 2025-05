क्रिकेटर नीतीश रेड्डी ने ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तानियों को चिढ़ाया, पूछा- चाय कैसी लगी पड़ोसियों?

Cricketer Nitish Reddy on Operation Sindoor: पहलगाम हमले के जवाब में पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर ने पूरे देश का सीना का गर्व से चौड़ा कर दिया है। हर कोई सेना के जांबाजों को सलाम कर रहा है। इसी बीच भारत क्रिकेट के उभरते हुए सितारे नीतीश कुमार रेड्डी ने पाकिस्तानी क्रिकेटरों को उन्हीं के अंदाज में जवाब दिया है। यह जवाब विंग कमांडर अभिनंदन से जुड़ा है, जिनको लेकर पाकिस्तानी अक्सर तंज़ कसने की कोशिश करते हैं।

दरअसल, पाकिस्तानी अक्सर भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन के उस वायरल वीडियो को उभारने की कोशिश करते हैं, जिसमें 2019 में पाकिस्तानी सेना द्वारा उनकी पूछताछ के दौरान चाय पीने की बात हुई थी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान शहीद अफरीदी ने हाल ही में पहलगाम हमले को लेकर दिये विवादित बयान के बाद अभिनंदन के मामले को उभारने की कोशिश की थी, लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी ने पाकिस्तानियों को उन्हीं के अंदाज में करार जवाब दिया है।

नीतीश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भारतीय टीम की जर्सी में चाय पीते हुए फोटो शेयर किया है और उन्होंने लिखा, ‘चाय कैसी लगी पड़ोसियों?’ बता दें कि साल 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद ​अभिनंदन ने पाकिस्तान की सीमा में घुस कर दुश्मन सेना का फाइटर प्लेन मार गिराया था। हालांकि, पाकिस्तानी के फाइटर प्लेन को खदेड़ने के दौरान पड़ोसी देश में चले गए थे और उनका प्लेन भी क्षतिग्रस्त हो गया था और वे ​घायल हो गए थे।

How was the tea padosiyo? pic.twitter.com/QkVervykVB

— Nitish Kumar Reddy (@NitishKReddy) May 7, 2025