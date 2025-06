Cristiano Ronaldo Big Deal: रोनाल्डो ने अल-नासर क्लब के साथ की बड़ी डील; जानिए हर साल मिलेंगे कितने पैसे और कौन-सी सुविधाएं

Cristiano Ronaldo New Deal: दुनिया के दिग्गज फुटबॉलर्स में से एक क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने साल 2022 से सऊदी प्रो लीग में अल-नासर क्लब के साथ करार किया था जोकि जून 2025 में समाप्त होने वाला था। अब उन्होंने अल-नासर क्लब के साथ करार को दो साल आगे बढ़ाते हुए एक बड़ी डील की है। जिसके रोनाल्डो के यूरोपियन फुटबॉल में वापसी की अटकलों पर फुल स्टॉप लग गया है।

दरअसल, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सऊदी प्रो लीग में अल-नासर क्लब के साथ करार आगे बढ़ाने की पुष्टि की। उन्होंने लिखा, ‘एक नया अध्याय शुरू हुआ। वही जुनून, वही सपना। आइए मिलकर इतिहास बनाएं।’ दूसरी तरफ, अल-नासर क्लब ने कहा कि रोनाल्डो का करार अब 2027 तक बढ़ा दिया गया है। इस बीच फैंस के मन में सवाल होंगे कि अल-नासर क्लब के साथ करार आगे बढ़ाने पर रोनाल्डो को अगले दो साल तक कितनी रकम मिलेगी? और उन्हें कौन-कौन सी सुविधाएं मिलेंगी? आइये जानते है कि इसके बारे में।

Cristiano Ronaldo is staying at @AlNassrFC until 2027 💛🤩 pic.twitter.com/uVOzvZW4u7

— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) June 26, 2025