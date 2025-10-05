Health Tips: कढ़ी पत्ती में छिपा है सेहत का अनेक राज , सुबह खाली पेट खाएं 8-10 पत्ते

  1. हिन्दी समाचार
कढ़ी पत्ता जिसे  कहीं कहीं  मीठी नीम भी कहा जाता है । कढ़ी पत्ती हमारे रसोई की शान है। जिसका यूज खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह आपकी सेहत के लिए भी काफी फायदेमंद है । जी हां, कढ़ी पत्ते में कई ऐसे गुण मौजूद होते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हैं।इसलिए अगर आप रोज सुबह खाली पेट 8-10 कढ़ी पत्ते खाएंगे, तो आपकी सेहत में कई तरह के सुधार देखने को मिल सकते हैं।आइए जानते हैं इसे खाने के रोज फायदे

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

सुबह खाली पेट 4-5 कढ़ी पत्ते चबाना पाचन तंत्र के लिए अमृत के समान है। इन पत्तों में मौजूद फाइबर और एंजाइम पेट में डाइजेस्टिव जूस के सीक्रेशन को बढ़ाते हैं, जिससे खाने का पाचन बेहतर होता है। यह कब्ज, अपच, एसिडिटी और गैस जैसी समस्याओं से राहत दिलाने में बेहद असरदार है। नियमित रूप से इसे खाने से पेट की सफाई होती है और आंतों का स्वास्थ्य बेहतर रहता है।

वजन घटाने में सहायक

अगर आप वजन घटाने की कोशिश में हैं, तो कढ़ी पत्ता आपकी मदद कर सकता है। इसमें मौजूद फाइबर आपको लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराता है, जिससे बार-बार स्नैकिंग और ओवरईटिंग करने का रिस्क कम होता है। साथ ही, यह शरीर के मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा देता है और फैट को जमा होने से रोकने में मदद करता है

डायबिटीज कंट्रोल में कारगर

कढ़ी पत्ते एंटी-हाइपरग्लाइसेमिक गुणों से भरपूर होते हैं। ये  ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करते हैं क्योंकि इनमें मौजूग गुण इंसुलिन सीक्रेशन को बेहतर बनाते हैं।

 कोलेस्ट्रॉल घटाने में मददगार

कढ़ी पत्ते शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में सहायक हैं। इनमें मौजूद एंटी-ऑक्सीडेंट ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं और आर्टरीज में प्लाक जमाव को रोकते हैं। इससे दिल की बीमारियों, हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा कम होता है।

एनीमिया दूर करता है कढ़ी पत्ता

आयरन और फोलिक एसिड का एक अच्छा सोर्स है। आयरन हीमोग्लोबिन बनाने के लिए जरूरी है, जबकि फोलिक एसिड रेड ब्लड सेल्स बनाने में मदद करता है। इसलिए सुबह खाली पेट कढ़ी पत्ते चबाने से एनीमिया से पीड़ित लोगों के लिए खासतौर से फायदेमंद हो सकता है।

त्वचा और बालों के लिए वरदान

कढ़ी पत्ते एंटी-ऑक्सीडेंट और एंटी-बैक्टीरियल गुणों से भरपूर होते हैं, जो त्वचा को फ्री रेडिकल से होने वाले डैमेज से बचाते हैं। यह मुंहासे, दाग-धब्बों और इन्फेक्शन को रोकने में मदद करते हैं। इसी तरह, बालों के लिए भी यह किसी वरदान से कम नहीं है।

