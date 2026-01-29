  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. सीमा पर कस्टम की दबिश:15.5 लाख के केला लदे नौ ट्रैक्टर जब्त

सीमा पर कस्टम की दबिश:15.5 लाख के केला लदे नौ ट्रैक्टर जब्त

सीमा पर कस्टम की दबिश: 15.5 लाख के केला लदे नौ ट्रैक्टर जब्त

By विजय चौरसिया 
Updated Date

पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज :: निचलौल और नौतनवां कस्टम तथा बहुआर पुलिस चौकी की संयुक्त टीम ने बुधवार को निचलौल क्षेत्र के कनमिसवा बार्डर पर कार्रवाई करते हुए कच्चा केला लदी नौ ट्रैक्टर-ट्रॉलियों को पकड़ा। सभी ट्रैक्टर-ट्रॉलियों को निचलौल कस्टम कार्यालय में सीज कर दिया गया है।

पढ़ें :- UGC Regulations 2026 : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और यूजीसी से जवाब मांगा, अगले आदेश तक 2012 वाले नियम लागू

सूत्रों के अनुसार कस्टम अधिकारियों को अलग-अलग सूचना मिली थी कि नेपाल की ओर बड़ी संख्या में केला से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉलियाँ भेजी जा रही हैं। सूचना पर कस्टम अधीक्षक निचलौल भगवान शाह और नौतनवां कस्टम निरीक्षक विवेक सिंह ने अलग-अलग टीमें गठित कर मौके पर दबिश दी। टीम में हवलदार ओमप्रकाश, सुधाकर, हरेंद्र सिंह, बहुआर चौकी इंचार्ज भूपेंद्र प्रताप सिंह व कपिल प्रजापति शामिल रहे।

छापेमारी के दौरान नेपाल की ओर जा रही ट्रैक्टर-ट्रॉलियों को रोककर जांच की गई तो उनमें कच्चा केला लदा पाया गया। इनमें से चार ट्रैक्टर-ट्रॉलियाँ निचलौल कस्टम तथा पांच नौतनवां कस्टम की टीम ने पकड़ीं। बरामद वाहनों में तीन भारतीय नंबर तथा छह नेपाली नंबर की ट्रैक्टर-ट्रॉलियाँ शामिल हैं।

कार्रवाई में नौ ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के साथ नौ लोगों को भी हिरासत में लिया गया। कस्टम अधीक्षक भगवान शाह ने बताया कि जब्त किए गए माल और ट्रॉलियों की कुल कीमत लगभग 15.5 लाख रुपये आँकी गई है। सभी वाहन सीज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है।

पढ़ें :- न किसी पर जुल्म-ज्यादती हो, न किसी के साथ नाइंसाफ़ी...यूजीसी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बोले अखिलेश यादव
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

UGC Regulations 2026 : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और यूजीसी से जवाब मांगा, अगले आदेश तक 2012 वाले नियम लागू

UGC Regulations 2026 : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और यूजीसी से जवाब...

न किसी पर जुल्म-ज्यादती हो, न किसी के साथ नाइंसाफ़ी...यूजीसी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बोले अखिलेश यादव

न किसी पर जुल्म-ज्यादती हो, न किसी के साथ नाइंसाफ़ी...यूजीसी पर सुप्रीम...

सीमा पर कस्टम की दबिश:15.5 लाख के केला लदे नौ ट्रैक्टर जब्त

सीमा पर कस्टम की दबिश:15.5 लाख के केला लदे नौ ट्रैक्टर जब्त

UP Cabinet : योगी कैबिनेट ने 11.92 लाख शिक्षकों को दी बड़ी सौगात, राज्य कर्मचारियों की तरह मिलेगी कैशलेस इलाज सुविधा

UP Cabinet : योगी कैबिनेट ने 11.92 लाख शिक्षकों को दी बड़ी...

संसद में पेश CAG रिपोर्ट ने खोला प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के भ्रष्टाचार की पोल, विपक्षी दलों ने बताया 'हजारों करोड़ का घोटाला'

संसद में पेश CAG रिपोर्ट ने खोला प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के...

‘सिद्धार्थनगर महोत्सव’ का सीएम योगी ने किया शुभारंभ, कहा-हमारे लिए कोई वोट बैंक नहीं बल्कि हर व्यक्ति एक परिवार का हिस्सा है

‘सिद्धार्थनगर महोत्सव’ का सीएम योगी ने किया शुभारंभ, कहा-हमारे लिए कोई वोट...