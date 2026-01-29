सीमा पर कस्टम की दबिश: 15.5 लाख के केला लदे नौ ट्रैक्टर जब्त

पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज :: निचलौल और नौतनवां कस्टम तथा बहुआर पुलिस चौकी की संयुक्त टीम ने बुधवार को निचलौल क्षेत्र के कनमिसवा बार्डर पर कार्रवाई करते हुए कच्चा केला लदी नौ ट्रैक्टर-ट्रॉलियों को पकड़ा। सभी ट्रैक्टर-ट्रॉलियों को निचलौल कस्टम कार्यालय में सीज कर दिया गया है।

सूत्रों के अनुसार कस्टम अधिकारियों को अलग-अलग सूचना मिली थी कि नेपाल की ओर बड़ी संख्या में केला से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉलियाँ भेजी जा रही हैं। सूचना पर कस्टम अधीक्षक निचलौल भगवान शाह और नौतनवां कस्टम निरीक्षक विवेक सिंह ने अलग-अलग टीमें गठित कर मौके पर दबिश दी। टीम में हवलदार ओमप्रकाश, सुधाकर, हरेंद्र सिंह, बहुआर चौकी इंचार्ज भूपेंद्र प्रताप सिंह व कपिल प्रजापति शामिल रहे।

छापेमारी के दौरान नेपाल की ओर जा रही ट्रैक्टर-ट्रॉलियों को रोककर जांच की गई तो उनमें कच्चा केला लदा पाया गया। इनमें से चार ट्रैक्टर-ट्रॉलियाँ निचलौल कस्टम तथा पांच नौतनवां कस्टम की टीम ने पकड़ीं। बरामद वाहनों में तीन भारतीय नंबर तथा छह नेपाली नंबर की ट्रैक्टर-ट्रॉलियाँ शामिल हैं।

कार्रवाई में नौ ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के साथ नौ लोगों को भी हिरासत में लिया गया। कस्टम अधीक्षक भगवान शाह ने बताया कि जब्त किए गए माल और ट्रॉलियों की कुल कीमत लगभग 15.5 लाख रुपये आँकी गई है। सभी वाहन सीज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है।