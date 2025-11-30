Cyclone Ditvaah : चक्रवात ‘दित्वाह’ आज तमिलनाडु- पुडुचेरी से टकराएगा, रेड अलर्ट जारी, स्कूल बंद और उड़ानें रद्द

Cyclone Ditvaah : श्रीलंका में भारी तबाही मचाने के बाद चक्रवात ‘दित्वाह’ आज भारत के तमिलनाडु और पुडुचेरी से टकरा सकता है। तूफ़ान ‘दित्वाह’ तमिलनाडु-पुडुचेरी तट की ओर तेज़ी से बढ़ रहा है, जिससे तटीय तमिलनाडु, पुडुचेरी और उससे सटे आंध्र प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में भारी बारिश हो रही है। तमिलनाडु और पुदुचेरी के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। तमिलनाडु के तटीय जिलों में राहत और बचाव के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) समेत 28 से ज्यादा टीमों को तैनात किया गया है।

इन तीनों राज्यों के कई जिलों में स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई है। इस ख़राब मौसम ने दक्षिण भारत के कई हिस्सों में सामान्य जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है, जिससे हवाई, रेल और सड़क सेवाएँ काफ़ी प्रभावित हुई हैं। तमिलनाडु में भारी बारिश के कारण शनिवार को 54 उड़ानें रद्द की गईं। इंडिगो ने जाफना, तूतीकोरिन और तिरुचिरापल्ली की उड़ानें रद्द की हैं।

भारतीय मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, 29 नवंबर की रात 11:30 बजे तक तूफान 10.7 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 80.6 डिग्री पूर्वी देशांतर पर था।

यह वेदारण्यम से लगभग 90 किलोमीटर पूर्व-उत्तर-पूर्व, कराईकल से 90 किलोमीटर पूर्व-दक्षिण-पूर्व, जाफना से 130 किलोमीटर उत्तर-उत्तर-पूर्व, पुडुचेरी से 160 किलोमीटर दक्षिण-दक्षिण-पूर्व और चेन्नई से लगभग 260 किलोमीटर दक्षिण में स्थित था।

IMD का अनुमान है कि यह तूफान अगले 24 घंटों में उत्तरी तमिलनाडु-पुडुचेरी तटरेखा के समानांतर रहेगा।

श्रीलंका में ‘दित्वाह’ के कारण बाढ़ और भूस्खलन की चपेट में आकर 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। 100 से ज्यादा अभी भी लापता हैं।