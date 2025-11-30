  1. हिन्दी समाचार
  2. देश
  3. Cyclone Ditvaah : चक्रवात ‘दित्वाह’ आज तमिलनाडु- पुडुचेरी से टकराएगा, रेड अलर्ट जारी, स्कूल बंद और उड़ानें रद्द

Cyclone Ditvaah : चक्रवात ‘दित्वाह’ आज तमिलनाडु- पुडुचेरी से टकराएगा, रेड अलर्ट जारी, स्कूल बंद और उड़ानें रद्द

श्रीलंका में भारी तबाही मचाने के बाद चक्रवात 'दित्वाह' आज भारत के तमिलनाडु और पुडुचेरी से टकरा सकता है।  

By अनूप कुमार 
Updated Date

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Parliament Winter Session 2025 : राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक संपन्न, शीतकालीन सत्र के हंगामेदार रहने के आसार

Parliament Winter Session 2025 : राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक...

बर्थडे पार्टी में चली ताबड़तोड़ गोलिया, चार की मौत दस घायल, पार्टी में बच्चे और महिलाएं भी थी मौजूद

बर्थडे पार्टी में चली ताबड़तोड़ गोलिया, चार की मौत दस घायल, पार्टी...

Uttarakhand Earthquake Chamoli : चमोली में महसूस किए गए भूकंप के झटके , रिएक्टर स्केल पर इतनी थी तीव्रता

Uttarakhand Earthquake Chamoli : चमोली में महसूस किए गए भूकंप के झटके...

BIG NEWS: चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट के SIR का शेड्यूल एक हफ़्ते के लिए बढ़ाया

BIG NEWS: चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट के SIR का शेड्यूल एक...

JEE Mains Exam 2026 : एनटीए जेईई मेन के आवेदन पत्र में सुधार के लिए कल खोलेगा करेक्शन विंडो, इन विवरणों में कर सकते हैं बदलाव

JEE Mains Exam 2026 : एनटीए जेईई मेन के आवेदन पत्र में...

Cyclone Ditvaah : चक्रवात 'दित्वाह' आज तमिलनाडु- पुडुचेरी से टकराएगा, रेड अलर्ट जारी, स्कूल बंद और उड़ानें रद्द

Cyclone Ditvaah : चक्रवात 'दित्वाह' आज तमिलनाडु- पुडुचेरी से टकराएगा, रेड अलर्ट...