Cyclone Montha : चक्रवात मोन्था के खतरे से आंध्र प्रदेश के तटीय गांवों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी , लोगों का विस्थापन शुरू

Cyclone Montha : चक्रवाती तूफान मोन्था के के संभावित खतरें को देखते हुए आंध्र प्रदेश के तटीय गांवों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी (South-eastern Bay of Bengal) के ऊपर बना गहरा दबाव क्षेत्र चक्रवात मोन्था में बदल रहा है। इसके चलते आंध्र प्रदेश पर गंभीर मौसम का खतरा मंडरा रहा है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने राज्य के 26 में से 23 जिलों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसमें मूसलाधार बारिश, तेज़ हवाएँ और संभावित बाढ़ की चेतावनी दी गई है। यह तूफान आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र (Coastal region of Andhra Pradesh) की ओर बढ़ रहा है और 28 अक्टूबर की शाम को काकीनाडा के पास मछलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम के बीच भूस्खलन की संभावना है। अधिकारियों ने बड़े पैमाने पर तैयारियाँ शुरू कर दी हैं, जबकि तटीय क्षेत्रों (coastal areas) के मछुआरों और निवासियों से घरों के अंदर रहने और समुद्र में जाने से बचने का आग्रह किया गया है।

चक्रवाती तूफान मोन्था की आहट को देखते हुए सरकार ने तटीय इलाकों, खासकर मछुआरों की बस्तियों पर पूरा ध्यान केंद्रित कर दिया है। निचले इलाकों और समुद्र के किनारे बसे गांवों से लोगों को सुरक्षित चक्रवात आश्रयों (cyclone shelters) में ले जाने के लिए बड़े पैमाने पर निकासी अभियान चलाया जा रहा है।

आंध्र प्रदेश के जिलों में रेड अलर्ट

आईएमडी ने आंध्र प्रदेश के सात तटीय जिलों काकीनाडा, कोनासीमा, पश्चिम गोदावरी, कृष्णा, बापटला, प्रकाशम और नेल्लोर के लिए रेड अलर्ट जारी किया है क्योंकि चक्रवात मोन्था के सोमवार को तट पर पहुंचने की आशंका है।

तेलंगाना के इन जिलों में रेड अलर्ट

आईएमडी ने जयशंकर भूपलपल्ली, मुलुगु, भद्राद्री कोठागुडेम और महबूबाबाद जिलों में भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। कई अन्य जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।

थाईलैंड द्वारा दिया गया नाम “मोंथा” का थाई भाषा में अर्थ “सुगंधित फूल” या “सुंदर फूल” होता है।