  1. हिन्दी समाचार
  2. देश
  3. Cyclone Montha : चक्रवात मोन्था के खतरे से आंध्र प्रदेश के तटीय गांवों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी , लोगों का विस्थापन शुरू

Cyclone Montha : चक्रवात मोन्था के खतरे से आंध्र प्रदेश के तटीय गांवों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी , लोगों का विस्थापन शुरू

चक्रवाती तूफान मोन्था के के संभावित खतरें को देखते हुए आंध्र प्रदेश के तटीय गांवों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Chhath Puja 2025 : गोमती तट पर पहुंचकर सीएम योगी ने संध्याकाल में अस्ताचलगामी भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर की प्रार्थना

Chhath Puja 2025 : गोमती तट पर पहुंचकर सीएम योगी ने संध्याकाल...

उमर अब्दुल्ला, बोले-जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिलने की उम्मीद होती जा रही है कम

उमर अब्दुल्ला, बोले-जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिलने की उम्मीद होती...

BSF ने पाकिस्तानी ड्रोन से गिराई गई 5 किलो हेरोइन बरामद की, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 25 करोड़ रुपये

BSF ने पाकिस्तानी ड्रोन से गिराई गई 5 किलो हेरोइन बरामद की,...

'चुनाव आयोग ने दूसरे चरण में 12 राज्यों में SIR का किया एलान, हर योग्य मतदाता वोटर लिस्ट में होगा शामिल'

'चुनाव आयोग ने दूसरे चरण में 12 राज्यों में SIR का किया...

मुस्तफाबाद का नाम बदलकर जल्द होगा कबीरधाम, सीएम योगी , बोले- भाजपा सरकार आई तो पुराना गौरवशाली इतिहास वापस मिला

मुस्तफाबाद का नाम बदलकर जल्द होगा कबीरधाम, सीएम योगी , बोले- भाजपा...

अमिताभ ठाकुर ने मुरादाबाद सिविल लाइंस इलाके में DMR Group व डॉ. मंजेश राठी के अवैध कब्जे की शिकायत सीएम योगी से की, बोले- दोषियों के खिलाफ हो कठोर कार्रवाई

अमिताभ ठाकुर ने मुरादाबाद सिविल लाइंस इलाके में DMR Group व डॉ....