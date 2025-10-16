Deepika Padukone :  दीपिका पादुकोण ने Meta AI को अपनी दी आवाज, जब दिल करे फोन उठा बॉलीवुड अभिनेत्री से कर लें बात

Deepika Padukone : बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण एआई क्रांति में शामिल हो गई हैं – उन्होंने मेटा एआई को अपनी आवाज दी है, जो तकनीकी दिग्गज का संवादात्मक सहायक है जो अब भारत, अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में उपलब्ध है। इंस्टाग्राम पोस्ट के माध्यम से सहयोग की घोषणा करते हुए, दीपिका ने इसे “बहुत अच्छा” कहा, और प्रशंसकों को अपने डिजिटल अवतार के साथ “बातचीत” करने के लिए आमंत्रित किया। मेटा ने घोषणा की है कि अब भारत में यूजर्स मेटा AI से दीपिका की आवाज में बात कर सकेंगे, जो इंडियन इंग्लिश में उपलब्ध होगी।

मेटा AI एक वर्चुअल असिस्टेंट है जो मेटा के इकोसिस्टम में शामिल है, जिसमें रे-बैन मेटा स्मार्ट ग्लासेस भी शामिल हैं। दीपिका अब उन ग्लोबल सेलेब्रिटीज की लिस्ट में शामिल हो गई हैं, जिन्होंने अपनी आवाज इस AI असिस्टेंट को दी है।

इस बीच, वर्कफ़्रंट की बात करें तो दीपिका आखिरी बार नाग अश्विन की साइंस-फिक्शन फिल्म ‘कल्कि 2898 ईस्वी’ में नज़र आई थीं। वह अगली बार सिद्धार्थ आनंद की ‘किंग’ में शाहरुख खान के साथ ब्लॉकबस्टर हिट ‘पठान’ के बाद फिर से नज़र आएंगी। दोनों इससे पहले ‘चेन्नई एक्सप्रेस’, ‘जवान’ और ‘हैप्पी न्यू ईयर’ में साथ काम कर चुके हैं।