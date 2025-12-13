Delhi Air Pollution: दिल्ली में फिर बिगड़ने लगे हालात, AQI 400 के पार पहुंचा

Delhi Air Pollution: पिछले कुछ दिनों में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की हवा में कुछ सुधार देखने को मिला था, लेकिन शनिवार को एक बार फिर हालाट बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। शनिवार सुबह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्मॉग की मोटी चादर छाई रही। जिससे एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) फिर 400 के पार पहुंच गया है।

समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, शनिवार सुबह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्मॉग की मोटी चादर छाई रही, जिससे एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 397 रहा, जो ‘गंभीर’ कैटेगरी के करीब था। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के अनुसार, दिल्ली के कुल मॉनिटरिंग स्टेशनों में से 21 ‘गंभीर’ कैटेगरी में थे, जहां AQI रीडिंग 400 के पार चली गई थी। सीपीसीबी के डेटा के अनुसार, वज़ीरपुर में सबसे ज़्यादा AQI 445 दर्ज किया गया, इसके बाद विवेक विहार में 444, जहांगीरपुरी में 442, आनंद विहार में 439, और अशोक विहार और रोहिणी में 437-437 रहा।

राहुल गांधी ने संसद में उठाया था वायु प्रदूषण का मुद्दा

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को दिल्ली समेत देश के बड़े शहरों में वायु प्रदूषण के मुद्दे को उठाया। शीतकालीन सत्र के दौरान राहुल गांधी ने निचले सदन में कहा, “हमारे ज़्यादातर बड़े शहर ज़हरीली हवा की चादर में जी रहे हैं। लाखों बच्चों को फेफड़ों की बीमारियां हो रही हैं, उनका भविष्य बर्बाद हो रहा है, और लोगों को कैंसर हो रहा है। बुज़ुर्गों को साँस लेने में दिक्कत हो रही है।”

कांग्रेस नेता राहुल ने आगे कहा, “यह एक दिलचस्प मुद्दा है क्योंकि मुझे यकीन है कि इस पर सरकार और हमारे बीच पूरी सहमति होगी। यह कोई सोच का मुद्दा नहीं है; हाउस में हर कोई इस बात से सहमत है कि एयर पॉल्यूशन—और इससे हमारे लोगों को जो नुकसान हो रहा है—ऐसी चीज़ है जिस पर हमें मिलकर काम करना चाहिए।”