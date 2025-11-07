Delhi Airport: एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में आयी तकनीकी खराबी, 100 से ज्यादा उड़ानें प्रभावित

Delhi Airport: एयर ट्रैफ़िक कंट्रोल (ATC) सिस्टम में तकनीकी समस्या के कारण, IGIA पर उड़ान संचालन में देरी हो रही है। दिल्ली हवाई अड्डे ने एक बयान जारी कर इसके बारे में जानकारी दी है। इस समस्या के चलते 100 से ज्यादा उड़ानें देरी से रवाना हुईं। यह देश का सबसे व्यस्त हवाई अड्डे है, जहां पर उड़ानों की रफ्तार अचानक थम जाने से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो गुरुवार शाम से ही एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम (Air Traffic Control System) में तकनीकी समस्या चल रही थी, जो शुक्रवार सुबह तक बनी रही। जिससे दिल्ली हवाई अड्डे पर शुक्रवार सुबह अफरा-तफरी का माहौल देखने को मिला। तकनीकी समस्या के चलते उड़ानों के लिए जरूरी फ्लाइट प्लान (Flight Plan) ऑटोमैटिक तरीके से प्राप्त नहीं हो पा रहे थे। हालात को संभालने के लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोलर (Air Traffic Controller) अब फ्लाइट प्लान्स (Flight Plans) को मैन्युअल तरीके से तैयार कर रहे हैं, जिससे काफी समय लगता है। इसकी वजह से कई उड़ानें शेड्यूल से काफी देर बाद टेकऑफ (Takeoff) कर पा रही हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली हवाई अड्डे से उड़ान भरने वाली फ्लाइट्स में औसतन 50 मिनट तक की देरी हो रही है।

दिल्ली हवाई अड्डे ने एक बयान जारी कह कहा – “एयर ट्रैफ़िक कंट्रोल (ATC) सिस्टम में तकनीकी समस्या के कारण, IGIA पर उड़ान संचालन में देरी हो रही है। उनकी टीम DIAL सहित सभी हितधारकों के साथ मिलकर इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे उड़ान संबंधी नवीनतम अपडेट के लिए अपनी संबंधित एयरलाइन्स के संपर्क में रहें। हमें हुई असुविधा के लिए खेद है।”