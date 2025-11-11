Delhi Blast: नेपाल की PM सुशीला कार्की और श्रीलंकाई राष्ट्रपति दिसनायके ने दिल्ली ब्लास्ट पर जताया दुख

Delhi Blast News: दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के बाहर हुआ ब्लास्ट में अबतक 9 लोगों की मौत हो चुकी है और 20 लोग घायल हैं। यह ब्लास्ट एक आत्मघाती आतंकी हमला था, जांच एजेंसियों के अनुसार कार में विस्फोटक लगाकर ब्लास्ट किया गया। इस घटना पर पड़ोसी देशों के सर्वोच्च नेताओं ने दुख जताया है।

दिल्ली बम ब्लास्ट की घटना पर नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की और श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने शोक व्यक्त किया है। नेपाल प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने एक्स पोस्ट में लिखा, “कल शाम दिल्ली में हुए दुखद विस्फोट से मैं स्तब्ध और दुखी हूँ। शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदना और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ। नेपाल इस दुःख की घड़ी में भारत के साथ खड़ा है।”

I am shocked and saddened by the tragic Delhi explosion last evening. Deepest condolences to the bereaved families and prayers for the speedy recovery of the injured. Nepal stands in solidarity with India in this hour of grief. @narendramodi — Prime Minister Sushila Karki (@pmsushilakarki) November 11, 2025

श्रीलंकाई राष्ट्रपति दिसानायके ने मंगलवार को एक्स पोस्ट में लिखा, “कल शाम दिल्ली में हुए विस्फोट की खबर सुनकर दुःख हुआ। श्रीलंका भारत के लोगों के साथ एकजुटता में खड़ा है। हमारी संवेदनाएँ सभी प्रभावित लोगों के साथ हैं।”

Saddened by news of the explosion in Delhi last evening. Sri Lanka stands in solidarity with the people of India. Our thoughts are with all those affected.@narendramodi @AmitShah — Anura Kumara Dissanayake (@anuradisanayake) November 11, 2025

कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो फरार चल रहे फरीदाबाद मॉड्यूल का आतंकी डॉक्टर उमर मोहम्मद को पकड़े जाने का डर सता रहा था। इस हड़बड़ी में उसने ब्लास्ट की योजना बनायी। बताया जा रहा है कि धमाके के वक्त आतंकी उमर मोहम्मद कार में अकेला था। उसने अपने दो अन्य साथी आतंकियों के साथ हमले की योजना बनाई।

उमर ने अपने साथियों के साथ कार में डेटोनेटर लगाया और ब्लास्ट किया। उमर मोहम्मद कश्मीर का रहने वाला था। ब्लास्ट के लिए जिस I-20 कार का इस्तेमाल किया वह मोहम्मद सलमान नाम के शख्स की थी।इसका नंबर HR 26 7624 था।