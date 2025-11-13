Delhi Blast: कार धमाके से पहले की CCTV फुटेज में दिखा उमर, जांच एजेंसियों की गतिविधि हुई तेज

Delhi Blast: दिल्ली लाल किले के पास हुए बम धमाके की जांच एजेंसियां कर रही हैं। जांच में एजेंसियों को अहम जानकारी हाथ लगी है। जांच के दौरान डॉक्टर उमर मोहम्मद एक मस्जिद के पास सीसीटीवी में दिखाई दिया है। फुटेज देखने के बाद जांच एजेंसियों की गतिविधि तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि, दिल्ली पुलिस ने 50 से ज्यादा स्थानों की सीसीटीवी फुटेज को खंगाला है, जिसमें पता चला कि, दिल्ली विस्फोट का आरोपी डॉक्टर उमर ने 10 नवंबर को लाल किला परिसर के पास पहुंचने से पहले दिल्ली के कई क्षेत्र की यात्रा की थी।

दरअसल, गुरुवार को एक अहम सीसीटीवी फुटेज सामेन आया, जिसमें संदिग्ध डॉ. उमर सोमवार शाम को विस्फोट से पहले तुर्कमान गेट के पास मस्जिद से बाहर निकलता हुआ दिखाई दिया। सीसीटीवी फुटेज में डॉक्टर उमर के दिखने के बाद जांच कर रही एजेंसियों ने मस्जिद प्रशासन से भी संपर्क किया है। ताकि, स्पष्ट हो सके कि फुटेज में दिखाई देने वाला शख्स वास्तव में वही है। जांच अधिकारी इस बात की भी पड़ताल करेंगे कि अगर उमर मुस्जिद में आया था तो वहां किस उद्देश्य से आया। क्या उसने यहां किसी के मुलाकात की थी।

हालांकि, एजेंसियों का अभी इसको लेकर कोई भी बयान नहीं आया है। मामले की जांच जारी है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, यह मस्जिद राजधानी दिल्ली में तब्लीगी जमात का निजामुद्दीन मरकज के बाद दूसरा सबसे बड़ा केंद्र है। इसके अलावा, एक सीसीटीवी कनॉट प्लेस का भी गुरुवार को सामने आया। इस फुटेज में दिल्ली में धमाका करने वाली कार कैद हुई है।