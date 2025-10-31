Delhi Gang War : हाशिम बाबा गैंग के मिस्बाह को 15 से ज्यादा गोलियां मारकर की सरेआम हत्या, सीलमपुर में खूनखराबा

नई दिल्ली। ​दिल्ली के सीलमपुर (Seelampur) इलाके में गुरुवार रात को हुई गैंगवार (Gang War) की घटना ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी। अज्ञात बदमाशों ने मिस्बाह (Misbah) नामक युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए उसे मौत के घाट उतार दिया। पुलिस के मुताबिक, मिस्बाह को करीब 15 से ज्यादा गोलियां मारी गईं, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई।

घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई। लोगों ने गोलीबारी की आवाज सुनकर पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने करीब 20 खाली खोखे बरामद किए हैं। शुरुआती जांच में यह मामला गैंगवार (Gang War) से जुड़ा बताया जा रहा है।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि मृतक मिस्बाह हाशिम बाबा गैंग (Hashim Baba Gang) का सक्रिय सदस्य था और उसके खिलाफ 17 आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि हमले के पीछे कौन-सी विरोधी गैंग शामिल थी? फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है।