दिल्ली हाईकोर्ट ने बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान और उनकी पत्नी गौरी खान को भेजा नोटिस, सात दिन के अंदर मांगा जवाब

बॉलीवुड के बदशाह शाहरुख खान और उनकी पत्नी गौरी खान की मुसिबते बढ़ती ही जा रही है। बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने शाहरुख खान और उनकी पत्नी सहित उनकी प्रोडक्‍शन कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और ओटीटी प्‍लेटफॉर्म नेटफ्ल‍िक्‍स को समन जारी किया है। समन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) मुंबई के पूर्व ज़ोनल डायरेक्‍टर और आईआरएस अधिकारी समीर वानखेड़े के मानहानि मुकदमे को लेकर है।

By Satish Singh 
मुंबई। बॉलीवुड के बदशाह शाहरुख खान (Shahrukh Khan) और उनकी पत्नी गौरी खान की मुसिबते बढ़ती ही जा रही है। बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने शाहरुख खान और उनकी पत्नी सहित उनकी प्रोडक्‍शन कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और ओटीटी प्‍लेटफॉर्म नेटफ्ल‍िक्‍स को समन जारी किया है। समन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (Narcotics Control Bureau) मुंबई के पूर्व ज़ोनल डायरेक्‍टर और आईआरएस अधिकारी समीर वानखेड़े (IRS officer Sameer Wankhede) के मानहानि मुकदमे को लेकर है।

बता दे कि नेटफ्लिक्स पर एक वेब सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड (The Bads of Bollywood) रिलीज की थी। इस सीरीज को शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने बतौर डायरेक्‍टर इस वेब सीरीज से डेब्‍यू किया था। पूर्व आईआरएस अधिकारी समीर वानखेड़े ने दावा किया है कि है इस वेब सीरीज ने उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल किया है। इसी को लेकर उन्होने शाहरुख खान सहित अन्य को मानहानी का मुकदमा कर दिया और दो करोड़ रुपए मुआवजे की मांग की है। दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने बुधवार शाहरुख खान उनकी पत्नी गौरी खान सहित उनकी कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और नेटफ्लिक्स को नोटिस भेजा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सभी से सात दिनों के भीतर नोटिस का जवाब मांगा है। इस ममाले में अब अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को होनी है।

