Delhi MCD Bypolls Result: भाजपा को दो सीटों पर लगा झटका: कांग्रेस को हुआ फायदा, AAP को कोई नुकसान नहीं

Delhi MCD Bypolls Result: दिल्ली नगर निगम (MCD) के 12 वार्ड पर हुए उपचुनाव के नजीजे बुधवार को घोषित किए गए। जिसमें भाजपा ने सात पर जीत हासिल की। लेकिन, उसे पहले के चुनाव की तुलना में दो सीटों का नुकसान उठाना पड़ा है। जबकि आम आदमी पार्टी अपना गढ़ बचाने में सफल रही है। वहीं, कांग्रेस एक सीट पर जीत के साथ फायदे में रही है।

दिल्ली नगर निगम (MCD) के ग्रेटर कैलाश, शालीमार बाग बी, अशोक विहार, चांदनी चौक, चांदनी महल, ड‍िचाओं कलां, नारैना, संगम विहार ए, दक्षिण पुरी, मुंडका, विनोद नगर और द्वारका बी वार्डों में उपचुनाव के लिए 30 नवंबर को मतदान हुए थे। 11 सीटें पार्षदों के विधायक चुने जाने के बाद खाली हुई थीं, जबकि द्वारका बी सीट 2024 में पूर्व पार्षद कमलजीत सहरावत के पश्चिमी दिल्ली सीट से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद खाली हुई थी।

उपचुनाव के नतीजे

ग्रेटर कैलाश: भाजपा के अंजुम मण्डल को मिली जीत

शालीमार बाग बी: भाजपा की अनीता जैन को मिली जीत

अशोक विहार: भाजपा की वीणा असीजा को मिली जीत

चांदनी चौक: भाजपा के सुमन कुमार गुप्ता को मिली जीत

चांदनी महल: निर्दलीय मोहम्मद इमरान को मिली जीत

ड‍िचाओं कलां: भाजपा की रेखा रानी को मिली जीत

नारैना: आप के राजन अरोरा को मिली जीत

संगम विहार ए : कांग्रेस के सुरेश चौधरी को मिली जीत

दक्षिण पुरी: आप के राम स्वरूप को मिली जीत

मुंडका: आप के अनिल को मिली जीत

विनोद नगर: भाजपा की सरला चौधरी को मिली जीत

द्वारका बी: भाजपा की मनीषा देवी को मिली जीत