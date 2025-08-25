Delhi Metro Fares Hike: अब दिल्ली मेट्रो में सफर करना हुआ महंगा, DMRC ने बढ़ाया किराया; देखें- फेयर लिस्ट

Delhi Metro Fares Hike: दिल्ली मेट्रो में सफर करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खबर सामने आयी है। आज यानी 25 अगस्त 2025 (सोमवार) से मेट्रो से सफर करने वालों को ज्यादा किराया देना होगा। लोगों को अब मेट्रो से यात्रा की दूरी के आधार पर ₹1 से ₹4 तक ज्यादा पैसे देने होंगे हैं, जबकि एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के लिए ₹5 तक अधिक चार्ज देना होगा।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, किराये में बढ़ोतरी के पीछे दिल्ली मेट्रो का तर्क है कि मेट्रो फेज 4 पूरा होने के अंतिम चरण में है इसके बाद रखरखाव का खर्च बढ़ेगा, जिसके चलते किराया बढ़ाया गया है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के अनुसार, दिल्ली मेट्रो सेवाओं के यात्री किराए में आज यानी 25 अगस्त 2025 (सोमवार) से संशोधन किया गया है। यह वृद्धि न्यूनतम है, जो यात्रा की दूरी के आधार पर ₹1 से ₹4 तक है (एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के लिए ₹5 तक)। 25 अगस्त 2025 से लागू होने वाले नए किराया स्लैब इस प्रकार हैं:-

सामान्य दिनों में दूरी के हिसाब से किराया

0-2 किलोमीटर की यात्रा: किराया ₹10 से बढ़कर ₹11

2-5 किलोमीटर की यात्रा: किराया ₹20 से बढ़कर ₹21

5-12 किलोमीटर की यात्रा: किराया ₹30 से बढ़कर ₹32

12-21 किलोमीटर की यात्रा: किराया ₹40 से बढ़कर ₹43

21-32 किलोमीटर की यात्रा: किराया ₹50 से बढ़कर ₹54

32 किलोमीटर से अधिक दूरी की यात्रा: किराया ₹60 से बढ़कर ₹64

एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर भी इसी तरह का संशोधन किया गया है, यहां किराये में ₹1 से ₹5 तक की बढ़ोतरी की गई है।