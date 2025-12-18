Dense fog flight cancellations : उड़ानों पर घने कोहरे का असर,दिल्ली एयरपोर्ट से 22 फ्लाइट्स कैंसिल

Dense fog flight cancellations : ठंड के कारण घने कोहरे का असर हवाई यातायात पर देखने को मिल रहा है। घने कोहरे से फ्लाइट्स कैंसिल (Flights cancelled) और लेट होने के कारण यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसका असर सड़क, रेल और हवाई सेवाओं (Air services) पर भी देखा जा रहा है। दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) आज भी घने कोहरे की चपेट में है, जिससे विजिबिलिटी और फ्लाइट ऑपरेशंस (Flight Operations) पर बड़ा असर दिख रहा है। पिछले कुछ दिनों से फ्लाइट्स लगातार कैंसिल हो रही हैं।

एयर क्वालिटी इंडेक्स

मौसम के कहर को देखते हुए दिल्ली एयरपोर्ट (Delhi Airport) ने एडवाइजरी जारी कर यात्रियों से सलाह दी है कि ताजा जानकारी के लिए एयरलाइंस से संपर्क में रहें। कई इलाकों में विजिबिलिटी 50 से 100 मीटर तक गिर गई है, एक्सप्रेसवे पर गाड़ियां हेडलाइट्स ऑन करके चलती दिख रही हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) ‘बहुत खराब’ कैटेगरी में बना हुआ है।

उड़ानें कैंसिल

एयरपोर्ट अथॉरिटी के अनुसार, अब तक दिल्ली एयरपोर्ट से कुल 22 फ्लाइट्स कैंसिल की गई हैं, जिनमें 11 डिपार्चर और 11 अराइवल शामिल हैं। दिल्ली-एनसीआर में घने कोहरे के कारण फ्लाइट ऑपरेशन कई दिनों से प्रभावित हो रहे हैं। घने कोहरे से विजिबिलिटी(Visibility) लगभग शून्य हो गई, जिस पर गंभीर वायु प्रदूषण ने और ज्यादा असर डाला है।

IndiGo ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर फ्लाइट्स में देरी की जानकारी दी है। रांची, पटना और वाराणसी में कोहरे और कम विजिबिलिटी के कारण फ्लाइट्स के समय पर असर पड़ रहा है।