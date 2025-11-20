कश्मीर टाइम्स के ऑफिस में छापेमारी पर डिप्टी CM सुरिंदर चौधरी, बोले-अगर कोई रेड करनी है, तो वह पिक-एंड-चूज़ बेसिस पर नहीं होनी चाहिए

जम्मू। जम्मू में कश्मीर टाइम्स (Kashmir Times) के ऑफिस में जम्मू और कश्मीर पुलिस की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (SIA) की एक टीम शुक्रवार को छापेमारी कर रही है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए जम्मू-कश्मीर के डिप्टी CM सुरिंदर चौधरी (J&K Deputy CM Surinder Choudhary) ने कहा कि एजेंसियां ​​अपना काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई रेड करनी है, तो वह पिक-एंड-चूज़ बेसिस पर नहीं होनी चाहिए। अगर उन्होंने कुछ गलत किया है, तो एक्शन लिया जाना चाहिए, लेकिन सिर्फ़ प्रेशर बनाने के लिए नहीं। प्रेस चौथा स्तंभ है, और उसे जर्नलिज़्म करने की जगह मिलनी चाहिए।

दिल्ली टेरर ब्लास्ट (Delhi Terror Blast) में जम्मू-कश्मीर के रहने वाले डॉ. उमर नबी (Dr Umar Nabi) के आरोपी होने पर जम्मू-कश्मीर के डिप्टी CM सुरिंदर चौधरी ने कहा कि हमें इसे इस नज़रिए से नहीं देखना चाहिए कि इसका जम्मू-कश्मीर से कोई लिंक है, क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं, तो हम अपने ही जम्मू-कश्मीर को बदनाम करते हैं। उन्होंने कहा कि अलग-अलग घटनाओं में, यूपी, हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार और पंजाब में लिंक मिले हैं। यह चिंता की बात है कि एक पढ़ा-लिखा डॉक्टर ऐसी एक्टिविटीज़ में शामिल है। हमें यह एनालाइज़ करने की ज़रूरत है कि ऐसे पढ़े-लिखे लोग मिलिटेंसी में कैसे शामिल हो गए?