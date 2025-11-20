  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. कश्मीर टाइम्स के ऑफिस में छापेमारी पर डिप्टी CM सुरिंदर चौधरी, बोले-अगर कोई रेड करनी है, तो वह पिक-एंड-चूज़ बेसिस पर नहीं होनी चाहिए

कश्मीर टाइम्स के ऑफिस में छापेमारी पर डिप्टी CM सुरिंदर चौधरी, बोले-अगर कोई रेड करनी है, तो वह पिक-एंड-चूज़ बेसिस पर नहीं होनी चाहिए

जम्मू में कश्मीर टाइम्स (Kashmir Times) के ऑफिस में जम्मू और कश्मीर पुलिस की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (SIA) की एक टीम शुक्रवार को छापेमारी कर रही है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए जम्मू-कश्मीर के डिप्टी CM सुरिंदर चौधरी (J&K Deputy CM Surinder Choudhary) ने कहा कि एजेंसियां ​​अपना काम कर रही हैं।

By संतोष सिंह 
Updated Date

जम्मू। जम्मू में कश्मीर टाइम्स (Kashmir Times) के ऑफिस में जम्मू और कश्मीर पुलिस की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (SIA) की एक टीम शुक्रवार को छापेमारी कर रही है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए जम्मू-कश्मीर के डिप्टी CM सुरिंदर चौधरी (J&K Deputy CM Surinder Choudhary) ने कहा कि एजेंसियां ​​अपना काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई रेड करनी है, तो वह पिक-एंड-चूज़ बेसिस पर नहीं होनी चाहिए। अगर उन्होंने कुछ गलत किया है, तो एक्शन लिया जाना चाहिए, लेकिन सिर्फ़ प्रेशर बनाने के लिए नहीं। प्रेस चौथा स्तंभ है, और उसे जर्नलिज़्म करने की जगह मिलनी चाहिए।

पढ़ें :- बिहार की एनडीए सरकार के शपथ समारोह में रखा गया जातीय गणित का ध्यान, सबसे ज्यादा दलित समाज से बने मंत्री

दिल्ली टेरर ब्लास्ट (Delhi Terror Blast) में जम्मू-कश्मीर के रहने वाले डॉ. उमर नबी (Dr Umar Nabi) के आरोपी होने पर जम्मू-कश्मीर के डिप्टी CM सुरिंदर चौधरी ने कहा कि हमें इसे इस नज़रिए से नहीं देखना चाहिए कि इसका जम्मू-कश्मीर से कोई लिंक है, क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं, तो हम अपने ही जम्मू-कश्मीर को बदनाम करते हैं। उन्होंने कहा कि अलग-अलग घटनाओं में, यूपी, हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार और पंजाब में लिंक मिले हैं। यह चिंता की बात है कि एक पढ़ा-लिखा डॉक्टर ऐसी एक्टिविटीज़ में शामिल है। हमें यह एनालाइज़ करने की ज़रूरत है कि ऐसे पढ़े-लिखे लोग मिलिटेंसी में कैसे शामिल हो गए?

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

बिहार में बीएसपी के इकलौते विधायक सतीश यादव ने बसपा प्रमुख मायावती से मुलाकात

बिहार में बीएसपी के इकलौते विधायक सतीश यादव ने बसपा प्रमुख मायावती...

कश्मीर टाइम्स के ऑफिस में छापेमारी पर डिप्टी CM सुरिंदर चौधरी, बोले-अगर कोई रेड करनी है, तो वह पिक-एंड-चूज़ बेसिस पर नहीं होनी चाहिए

कश्मीर टाइम्स के ऑफिस में छापेमारी पर डिप्टी CM सुरिंदर चौधरी, बोले-अगर...

Presidential Reference Case : राष्‍ट्रपति और राज्‍यपाल कब तक रोक सकते हैं विधेयकों को? सुप्रीम कोर्ट ने सब कुछ कर दिया साफ, जानें अब क्‍या होगा

Presidential Reference Case : राष्‍ट्रपति और राज्‍यपाल कब तक रोक सकते हैं...

Noni Rana Arrested : भारत का एक और गैंगस्टर नोनी राणा अमेरिका से गिरफ्तार,कनाडा भागने की फिराक में था मोस्ट वांटेड

Noni Rana Arrested : भारत का एक और गैंगस्टर नोनी राणा अमेरिका...

Bengaluru Robbery : बंगलूरू में फिल्मी स्टाइल लूट, सात करोड़ लेकर फरार हुए नकली 'RBI अफसर'

Bengaluru Robbery : बंगलूरू में फिल्मी स्टाइल लूट, सात करोड़ लेकर फरार...

एक मीडिया ग्रुप की कवर स्टोरी पर यूपी में छिड़ा महासंग्राम, लखनऊ से नोएडा तक सपा का हल्ला-बोल, अब अखिलेश यादव का पलटवार

एक मीडिया ग्रुप की कवर स्टोरी पर यूपी में छिड़ा महासंग्राम, लखनऊ...