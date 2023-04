Desi Jugaad Video: शख्स ने ऑटो को बना दिया वैगन-आर कार, देख दंग रह गए लोग

Desi Jugaad Video: इन दिनों भी एक कमाल का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। दरअसल, एक ऑटो ड्राइवर ने अपने ऑटो में ऐसा जुगाड़ लगाया कि उसे एक वैगनर कार बना डाला। यदि आप ऑटो को पीछे से देखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे।

वीडियो में आप इस अनोखे ऑटो को सड़क पर दौड़ता देख सकते हैं, जिसकी चर्चा अब सोशल मीडिया पर हर तरफ हो रही है। हर कोई यह सोचने पर मजबूर है कि आखिर ड्राइवर ने ये कमाल का जुगाड़ कैसे लगाया है।

सोशल मीडिया पर हाल ही में एक कमाल के जुगाड़ का वीडियो सामने आया है, जिसमें एक ऑटो ड्राइवर ने अपने ऑटो को वैगन-आर कार में बदल दिया है। ऐसे में लोग शख्स की जमकर तारीफ कर रहे हैं।

#DesiJugaad.

We have brains which will fail a qualified automobile engineer.

Necessity is the mother of invention.#atmanirbharbharat pic.twitter.com/HJt2RhO8PE

— दीपक प्रभु/DeepakPrabhu (@ragiing_bull) August 25, 2022