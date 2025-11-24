अगले महीने रिलीज होगी धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म, इससे पहले दुनिया को कह गए अलविदा...

मुंबई। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता और ही-मैन के नाम से मशहूर धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में सोमवार को निधन हो गया। विले पार्ले श्मशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनके परिवार समेत एक्टर अमिताभ बच्चन, सलमान खान, आमिर खान और अक्ष्य कुमार जैसे अभिनेता इस दौरान मौजूद रहे।

बता दें कि धर्मेंद्र 89 साल की उम्र में भी फिल्मों में एक्टिव थे। उन्हें कुछ वक्त पहले फिल्म ‘रॉकी और रानी की प्रेम कहानी’ और ‘तेरी बातों… में ऐसा उलझा जिया’ में देखा गया था, जिसमें उन्होंने अपने अभिनय से दर्शकों का दिल जीत लिया था। वो अब सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा की फिल्म ‘इक्कीस’ में भी नजर आने वाले हैं। ये एक्टर की आखिरी फिल्म है, जो इसी साल 25 दिसंबर को रिलीज होगी। अफसोस इस बात का है कि फिल्म रिलीज से पहले ही धर्मेंद्र अब इस दुनिया में नहीं रहे।

एक साल में 9 हिट फिल्मों में काम करने का है रिकॉर्ड

इतना ही नहीं अगर आप धर्मेंद्र के बारे में जानना चाहेंगे तो आपको पता लगेगा कि एक्टर से नाम हिंदी सिनेमा में सबसे ज्यादा हिट फिल्मों में काम करने का रिकॉर्ड है। साल 1973 में उन्होंने आठ हिट फिल्में दी थी। इतना ही नहीं बल्कि साल 1987 में धर्मेंद्र ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा और एक ही साल में लगातार नौ हिट फिल्में दी। आज भी धर्मेंद्र के नाम ही ये रिकॉर्ड है और कोई इसे तोड़ नहीं पाया है।

धर्मेंद्र को मिले हैं कई अवॉर्ड्स

बता दें कि धर्मेंद्र को साल 1960 में आई फिल्म ‘मिलन की बेला’, ‘फूल और पत्थर’ और ‘आए दिन बहार के’ जैसी फिल्मों से पॉपुलैरिटी हासिल की थी। इतना ही नहीं बल्कि सिनेमा में उनके शानदार काम के लिए उन्हें कई अवॉर्ड्स भी मिले हैं। धर्मेंद्र ने हमेशा ही अपने करियर में शानदार काम किया है और लोगों के दिलों में अपनी खास जगह बनाई है। एक्टर की फिल्मों को आज भी लोगों का वैसा ही प्यार मिलता है, जैसा पहले मिलता था। फैंस एक्टर की हमेशा तारीफ करते नजर आते हैं।