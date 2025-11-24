धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म ‘इक्कीस’ का पोस्टर जारी, एक्टर की आवाज सुन फैंस हुए इमोशनल, और ये बड़ा बेटा अरुण, ये हमेशा इक्कीस का रहेगा...

मुंबई। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र (Dharmendra) का सोमवार को निधन हो गया है। निधन से कुछ घंटे पहले धर्मेंद्र (Dharmendra) की आखिरी फिल्म इक्कीस से उनका लुक सामने आया है। साथ ही एक्टर की आवाज में एक वॉइस नोट भी शेयर किया गया, जिसने उनके फैंस को भावुक कर दिया है। फिल्म के मेकर्स ने इंस्टाग्राम पर इक्कीस का पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, पिता बेटों का पालन-पोषण करते हैं। महापुरुष राष्ट्र का निर्माण करते हैं। धर्मेंद्र जी, 21 वर्षीय अमर सैनिक के पिता के रूप में एक भावनात्मक शक्ति हैं।

इस पोस्टर के बैकग्राउंड में धर्मेंद्र की आवाज भी है, जिसमें वह कहते हैं, यह मेरा बड़ा बेटा अरुण है और यह हमेशा 21 का ही रहेगा।

बता दें, ‘इक्कीस’ का निर्देशन श्रीराम राघव ने किया है। यह एक वॉर ड्रामा है, जो सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की सच्ची कहानी पर आधारित है। अरुण खेत्रपाल भारत के सबसे युवा परमवीर चक्र विजेता थे, जिन्होंने 1971 के भारत–पाक युद्ध में असाधारण वीरता दिखाई थी।

फिल्म में अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा अरुण खेत्रपाल की भूमिका निभा रहे हैं, जबकि धर्मेंद्र उनके पिता बने हैं। अगस्त्य नंदा की यह पहली थिएटर रिलीज फिल्म होगी। इससे पहले वे जोया अख्तर की ‘द आर्चीज’ में नजर आ चुके हैं, जो नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी। इस फिल्म में जयदीप अहलावत, दीपक डोबरियाल, विवान शाह और राहुल देव जैसे एक्टर्स भी शामिल है। फिल्म ‘इक्कीस’ से अक्षय कुमार की भांजी सिमर भाटिया भी अपना बॉलीवुड डेब्यू कर रही हैं। ये फिल्म श्रीराम राघवन ने डायरेक्ट की है, जो 25 दिसंबर के दिन थिएटर्स में रिलीज होगी।

धर्मेंद्र का जाना उनके परिवार के साथ-साथ फैंस के लिए भी एक बड़ा धक्का है। जब एक्टर की तबीयत खराब हुई थी, तब भी फैंस उनकी अच्छी सेहत और जल्द से जल्द ठीक होने की प्रार्थना कर रहे थे।अब धर्मेंद्र के निधन के बाद, फैंस बहुत दुखी हैं। वो सोशल मीडिया पर एक्टर को श्रद्धांजलि दे रहे हैं।