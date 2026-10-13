अजय देवगन की ‘दृश्यम 3’ ने रचा इतिहास? 11वें दिन कमाई में ‘हनुमान अंश’ को दी मात

मुंबई। बॉक्स ऑफिस पर फिल्मों के बीच कमाई की टक्कर लगातार दिलचस्प होती जा रही है। फिल्म प्रेमियों का ध्यान ‘दृश्यम 3’ और ‘हनुमान अंश’ को लेकर सामने आ रहे बॉक्स ऑफिस दावों ने अपनी ओर खींचा है। रिपोर्ट के मुताबिक, ‘दृश्यम 3’ ने रिलीज के 11वें दिन ही ‘हनुमान अंश’ को पीछे छोड़ दिया और एक नया रिकॉर्ड बनाने का दावा किया जा रहा है।

बीते सोमवार को फिल्म की कमाई को भगवान शिव से जुड़े दिन के संदर्भ में ‘भोलेनाथ की कृपा’ कहकर भी पेश किया जा रहा है। हालांकि, किसी फिल्म की कमाई को धार्मिक आस्था से जोड़ना एक प्रचारात्मक भाषा है, बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन का प्रमाण नहीं। बॉक्स ऑफिस ट्रैकिंग वेबसाइट Sacnilk के मुताबिक, बीते 12 अक्टूबर 2026 तक ‘दृश्यम 3’ ने भारत में करीब ₹315.25 करोड़ नेट और दुनिया भर में लगभग ₹489.74 करोड़ ग्रॉस कमाई की। साथ ही इस फिल्म ने दूसरे सोमवार को ₹6.25 करोड़ नेट का कारोबार किया। यह कमाई रविवार की तुलना में करीब 72 प्रतिशत कम था।

वहीं, ‘हनुमान अंश’ का वर्ल्डवाइड कलेक्शन विभिन्न रिपोर्टों में करीब ₹437 करोड़ बताया गया है। इस तरह Drishyam 3 ने वैश्विक कमाई के मामले में इसे पीछे छोड़ दिया है। हालांकि, ये आंकड़े ट्रेड ट्रैकिंग वेबसाइटों के अनुमान हैं, आधिकारिक निर्माताओं के आंकड़ों से इनमें अंतर भी पाए जा सकते है।

फिलहाल, अजय देवगन की फिल्म ₹500 करोड़ के वर्ल्डवाइड ग्रॉस आंकड़े से कुछ ही दूर है। अब दर्शकों की प्रतिक्रिया और आने वाले दिनों की कमाई यह तय करेगी कि यह फिल्म आगे कौन-से नए रिकॉर्ड बनाती है।