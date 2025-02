Dil Dosti Aur Dogs’ trailer released: Neena Gupta की अपकमिंग फिल्म ‘दिल दोस्ती और डॉग्स’ का ट्रेलर रिलीज

Dil Dosti Aur Dogs’ trailer released: दिग्गज एक्ट्रेस नीना गुप्ता (Neena Gupta) मौजूदा वक्त में अपनी आगामी फिल्म ‘दिल दोस्ती और डॉग्स’ को लेकर सुर्खियां बटोर रही हैं, जिसके निर्देशन की कमान गुजराती सिनेमा के मशहूर निर्देशक विरल शाह ने संभाली है।

इस फिल्म में नीना के साथ टीनू आनंद, एहान भट्ट, त्रिधा चौधरी, शरद केलकर, कीर्ति केलकर, कुणाल रॉय कपूर, मासूमेह मखीजा और अव्याना चोरवानी जैसे कलाकार नजर आएंगे। अब निर्माताओं ने ‘दिल दोस्ती और डॉग्स’ का ट्रेलर जारी कर दिया है। ‘दिल दोस्ती और डॉग्स’ सिनेमाघरों में नहीं, बल्कि OTT पर रिलीज होगी। फिल्म का प्रीमियर 28 फरवरी, 2025 से जियो हॉटस्टार पर होने जा रहा है।

4 different journeys of Love, Healing & second chances- all with a help from the furry friends & wagging tails!#DilDostiAurDogs streaming from February 28 only on @JioHotstar#DilDostiAurDogsOnJioHotstar pic.twitter.com/9HBDu094QR

— JioHotstar (@JioHotstar) February 25, 2025