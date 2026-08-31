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जोकोविच पहली बार US ओपन के शुरुआती दौर से बाहर, कोर्ट में शारीरिक दिक्कतों से जूझते नजर आए

US Open : 24 ग्रैंड स्लैम विजेता नोवाक जोकोविच का यूएस ओपन में प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा है। वो रविवार रात मारियानो नावोन से पहले राउंड में हारने के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गए। ये पहली बार है जब जोकोविच यूएस ओपन के पहले राउंड से बाहर हो गए हैं। 

By Abhimanyu 
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US Open : 24 ग्रैंड स्लैम विजेता नोवाक जोकोविच का यूएस ओपन में प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा है। वो रविवार रात मारियानो नावोन से पहले राउंड में हारने के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गए। ये पहली बार है जब जोकोविच यूएस ओपन के पहले राउंड से बाहर हो गए हैं।

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39 साल के जोकोविच ने शारीरिक और अंदरूनी दिक्कतों से जूझते हुए, एक के बाद एक गलतियाँ कीं और वे एक ऐसे जोशीले, युवा प्रतिद्वंद्वी को नहीं हरा पाए जो टेनिस के सबसे कामयाब खिलाड़ी के सामने बिल्कुल भी नहीं घबराया। जोकोविच चार घंटे 36 मिनट तक चले पाँच सेट के मैराथन मैच में 7-6 (5), 5-7, 4-6, 6-2, 6-1 से हार गए। यह उनके करियर का सबसे लंबा ग्रैंड स्लैम ओपनिंग मैच था और 2006 के ऑस्ट्रेलियन ओपन के बाद दो दशकों में यह उनका सबसे जल्दी बाहर होना था। वे U.S. ओपन में कभी भी पहले राउंड में नहीं हारे थे।

जोकोविच ने कहा, “मुझे मज़ा नहीं आया। मुझे लगता है कि यह साफ़ था कि कोर्ट पर मुझे बहुत बुरा महसूस हो रहा था।” 24 मेजर टाइटल जीतने वाले इस रिकॉर्ड-होल्डर को कम से कम एक बार उल्टी हुई और बाद में जब उन्होंने अपना बायाँ पैर पकड़ा, तो ऐसा लगा कि उन्हें ऐंठन हो रही है। चौथे और पाँचवें सेट के बीच मेडिकल टाइम-आउट के दौरान जोकोविच ने डॉक्टर की दी हुई दवाएँ लीं और अपनी पीठ के निचले हिस्से की मालिश करवाई; कई शॉट्स के बाद उनके चेहरे पर दर्द के भाव दिखे।

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