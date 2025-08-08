Lucknow School Closed : लखनऊ में भारी बारिश को देखते हुए नर्सरी से क्लास 8 तक सभी स्कूलों में छुट्टी घोषित

लखनऊ। यूपी की राजधानी में आज भारी बारिश के अलर्ट के बीच नर्सरी से क्लास 8 तक सभी स्कूलों में जिलाधिकारी विशाख जी छने छुट्टी घोषित की। आदेश सभी प्रकार के विद्यालय (सरकारी, मान्यता प्राप्त ,निजी, सहायता प्राप्त, परिषदीय) जहां कक्षा एक से 8 तक की कक्षाएं संचालित हैं, लागू किया गया है। जिलाधिकारी लखनऊ के निर्देश के अनुसार अत्यधिक वर्षा के कारण आज अवकाश रहेगा। सभी खंड शिक्षा अधिकारी ये तय करें, कि उनके विकास क्षेत्र में किसी भी प्रकार के, कोई भी, विद्यालय खुले ना हो और बच्चे विद्यालय में आज अध्यनरत ना हो। यदि बच्चे विद्यालय आए हैं तो उनकी छुट्टी अवश्य करा दें।