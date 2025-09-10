United State: डोनाल्ड ट्रंप ने India-US Trade Deal को लेकर दिया बड़ा बयान , शेयर मार्केट में दिखा असर

अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर भारत और अमेरिका के ट्रेड को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होने सोशल मीडिया प्लैटफ़ार्म सोशल ट्रुथ पर पीएम मोदी को अपना सबसे अच्छा दोस्त बताया है। इसके साथ ही ट्रंप ने अमेरिका और भारत के व्यापार पर बड़ा संकेत दिया है। वहीं अब इसे लेकर पीएम मोदी के पोस्ट की तरफ से भारत और अमेरिका बेस्ट फ्रेंड और पार्टनरशिप बताया गया है जिसका असर आज शेयर मार्केट में देखने को मिल सकता है। वहीं ग्लोबल मार्केट से भी बाज़ार को लेकर पॉज़िटिव रिजल्ट देखने को मिल रहा है।

शेयर मार्केट में दिखा असर

शेयर मार्केट में आज तेजी के डबल संकेत मिल रहे हैं। एक ओर जहां गिफ्ट निफ्टी के साथ ही ज्यादातर एशियाई शेयर बाजारों में जोरदार तेजी के साथ देखने को मिल रही है. इसके साथ ही तमाम मुद्दों को लेकर अटकी भारत-अमेरिका ट्रेड डील के पूरी होने को लेकर फिर से पॉजिटिव सिग्नल मिल रहे हैं। बता दें कि लेकर ट्रंप ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार बाधाओं को दूर करने के लिए बातचीत चल रही है। मुझे पूरा यकीन है है कि एक दिन ये बातचीत सफल होगा । साथ ही ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर शेयर की गई अपनी इस पोस्ट में आगे लिखा कि मैं अपने बहुत अच्छे दोस्त प्रधानमंत्री मोदी से आने वाले हफ्तों में बातचीत करने के लिए उत्सुक हूं. वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति की पोस्ट को लेकर पीएम मोदी ने भी बड़ी बात कही है और भारत-अमेरिका को अच्छा दोस्त बताया है. उन्होंने कहा है कि समृद्ध भविष्य के लिए दोनों साथ काम करेंगे और इंडिया-यूएस डील पर जल्द बात पूरी होने की उम्मीद है।