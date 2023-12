Hand and foot care: सर्दियां कहीं छीन न लें आपके हाथ पैरों की रौनक, इन टिप्स को फॉलो करने से होंगे मुलायम और चमकदार

Hand and foot care: सर्दियों में हाथ पैरों में रुखेपन की दिक्कत होना बेहद आम समस्या है। चेहरे की केयर करते करते अक्सर महिलाएं हाथ पैर की अनदेखी करने लगती है। जिसका नतीजा हाथ पैर की स्किन रुखी सूखी और बेजान (Dry and lifeless skin of hands and feet) नजर आने लगती है।

साथ ही स्किन पर डेड सेल्स जम जाते है। जिससे स्किन और डार्क नजर आने लगती है। आज हम आपको कुछ टिप्स बताने जा रहे हैं जिसे फॉलो करके आप अपने हाथ पैरों को सॉफ्ट और ग्लोईंग कर सकते है। एक वेबसाइट हेल्थ शॉट्स में प्रकाशित लेख के अनुसार अपने हाथ पैरों को समय समय पर मॉइस्चराइज करते रहे।

इसके अलावा बाजार में कई तरह के नेचुरल ऑयल, कोकोनट, आलमंड आसानी से मिल जाते है जिससे स्किन मॉइस्चराइज करने के साथ सॉफ्ट होती है। ध्यान रहे गीले हाथ पैरों पर ही मॉइस्चराइजर जरुर लगाएं। हाथ और पैरों की स्किन बहुत संवेदनशील होती है।

सर्दियों में टेंपरेचर बढ़ता है और हवा की वजह से स्किन की नमी छीन जाती है। इसके अलावा आप ओवरनाइट ट्रीटमेंट कर सकती है जिसमें आप पर्याप्त मात्रा में मॉइस्चराइजर को हाथ और पैरों में अच्छी तरह से लगा कर ग्लब्स और सॉक्स पहनकर अच्छी तरह से ढक लें और ऐसे ही सो जाएं।

सुबह उठकर इसे हटाएं। स्किन सॉफ्ट और शाइनी नजर आने लगती है।इसके अलावा रुखी सूखी स्किन की वजह से सेल्स जल्दी डेड हो जाते है। इसलिए हफ्ते में दो से तीन बार एक्सफोलिएट जरुर करें।