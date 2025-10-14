स्वीडन के नोबेल सेमिनार हॉल में गूंजेगी काशी के डॉ.मनोज की आवाज, इस विषय पर प्रस्तुत करेंगे अपना शोध और विचार 

वाराणसी : काशी के चिकित्सक डॉ.मनोज अब अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की चिकित्सा प्रतिभा का परचम फहराने जा रहे हैं। आगामी 3 से 4 नवंबर तक स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम स्थित नोबेल प्राइज सेमिनार हॉल में आयोजित होने वाली ग्लोबल न्यू वॉर्न सोसाइटी की अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस और कार्यशाला में डॉ.मनोज न्यूनेटोलॉजी विषय पर अपना शोध और विचार प्रस्तुत करेंगे।

हेमेटोलॉजी एवं हीमोफीलिया

चिकित्सा जगत में अपने शोध और पुस्तकों के लिए विख्यात डॉ.मनोज इस समय गाजीपुर मेडिकल कॉलेज में मेडिसिन विभाग के विभागाध्यक्ष के पद पर कार्यरत हैं। हाल ही में उन्हें कल्पनाथ राय चिकित्सा विज्ञान संस्थान के प्राचार्य के पद पर नियुक्त किया गया है। चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में डॉ. मनोज का योगदान उल्लेखनीय रहा है। उनकी अब तक 36 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें से 5 पुस्तकें हेमेटोलॉजी एवं हीमोफीलिया पर आधारित हैं। उनकी इस उपलब्धि पर चिकित्सा जगत में हर्ष की लहर दौड़ गई है।

पूर्वांचल के लिए गर्व का विषय

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, बनारस शाखा के सचिव डॉ. अरुण कुमार त्रिपाठी, अध्यक्ष डॉ. एस.पी. सिंह, काशी हिंदू विश्वविद्यालय चिकित्सा विज्ञान संस्थान के प्रो. सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रो. एल.पी. मीना, डॉ. मोनिका गुप्ता, डॉ. हेमंत गुप्ता, डॉ. शिप्रा धर, डॉ. पंकज कुमार सिंह, विवेक सूद, अमर बहादुर सिंह सहित अनेक वरिष्ठ चिकित्सकों व शिक्षाविदों ने डॉ. मनोज को हार्दिक बधाई दी है। डॉ. मनोज की यह उपलब्धि न केवल काशी ही नहीं पूरे पूर्वांचल के लिए गर्व का विषय बन गई है।