राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का गोल्ड पर टैरिफ न लगाने से पूरे भारत में सोना हो गया सस्ता, खरीदारों की बल्ले—बल्ले

भारत में कई दिनों से सोने चांदी की ​कीमते आसमान छू रहीं थीं। लोग तेजी के कारण गोल्ड नहीं खरीद पा रहे थे और सस्ता का इंतजार कर रहे थे। पर आमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 11 अगस्त सोमवार को जब ये घोषणा किया कि भारत में सोने के आयात पर कोई टैरिफ नहीं लिया जायेगा।

नई दिल्ली। भारत में कई दिनों से सोने चांदी की ​कीमते आसमान छू रहीं थीं। लोग तेजी के कारण गोल्ड नहीं खरीद पा रहे थे और सस्ता का इंतजार कर रहे थे। पर आमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 11 अगस्त सोमवार को जब ये घोषणा किया कि भारत में सोने के आयात पर कोई टैरिफ नहीं लिया जायेगा। इस बायान के बाद तो सोने में तेजी के साथ गिरावट देखने को मिला। देखते—देखत सोना सीधे 1,400 रुपये सस्ता होगया।

वहीं आज भी सोने की कीमत में लगभग 50 रुपये आसपास की गिरावट है, जबकि अभी पूरे दिन बाकी है।इसके अलावा सोने के साथ-साथ चांदी के भाव में भी आज कमी आई है। आज चांदी का भाव 1,17,000 रुपये प्रति किलो हो गया है। सोने और चांदी की कीमतों में कमी आने से इसके खरीददारों की तदाद बढ़ सकती है। बताते चले कि टैरिफ को लेकर बाजार में जो उहापोह मची थी वह कल ट्रंप की सोने में टैरिफ न लेने की घोषणा से समाप्त हो गई है।

इससे खरीददारों की बल्ले—बल्ले हो गई है। जो भी व्याक्ति अब तक सोने के सस्ता होने का इंतजार कर रहा था उसके लिये अब सोना खरीदने का सुनहरा अवसर है। सोना कल ये लगभग 300 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता हुआ है । इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार आज 24 कैरेट सोने के भाव 1,02,200 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है और 22 कैरेट सोने का भाव 93,750 रुपये प्रति 10 ग्राम होगया है। इसके अलावा अगर चांदी के भाव की बात करें तो आज चांदी के रेट में 100 रुपये प्रति किलोग्राम की कमी देखने को मिली है। आज के दिन चांदी का भाव 1,17,000 रुपये प्रति किलो ग्राम है।

