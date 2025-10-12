Durgapur Gang Rape Case : ममता बनर्जी, बोलीं-दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, अब तक तीन आरोपी गिरफ्तार

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दुर्गापुर में मेडिकल छात्रा से गैंगरेप के मामले पर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी की तलाश जारी है।

ममता बनर्जी ने कहा,कि किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। इस घटना का किसी ने भी समर्थन नहीं किया है। पुलिस पूरी सख्ती से जांच कर रही है। अभी तक तीन लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कहा कि बंगाल में ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी लागू है। उन्होंने कहा कि बंगाल में किसी भी तरह की ऐसी घटना पर तुरंत कार्रवाई की जाती है। अगर कोई अपराध होता है तो हम उस पर पूरा ज़ोर देकर जांच करते हैं। तीन हफ्ते पहले इसी तरह की घटना ओडिशा में हुई थी और उत्तर प्रदेश में तो पीड़िताओं को जला दिया गया था।