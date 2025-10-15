पहले बेरोज़गारी के 1-2 महीने में निकाल सकते थे PF, अब करना होगा 1-3 साल तक इंतज़ार…ओवैसी ने सरकार पर साधा निशाना

नई। भविष्य निधि (पीएफ) के नियमों को लेकर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि, पीएफ का 25 प्रतिशत जबरदस्ती एक साल तक लॉक कर दिया जा रहा है। यानी बेरोज़गारी में आपको एक साल का इंतज़ार करना होगा और तब भी आप अपना पैसा पूरा नहीं निकाल सकते।

AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, बेरोज़गारी में सरकार का “बचत उत्सव”: पहले बेरोज़गारी के 1–2 महीने में आप पूरा पीएफ निकाल सकते थे। अब सरकार की “दया” से अपने ही पैसे निकालने के लिए 1–3 साल तक इंतज़ार करना होगा। PF का 25% जबरदस्ती 1 साल तक लॉक।

बेरोज़गारी में सरकार का “बचत उत्सव”:

-पहले बेरोज़गारी के 1–2 महीने में आप पूरा पीएफ निकाल सकते थे।

-अब सरकार की “दया” से अपने ही पैसे निकालने के लिए 1–3 साल तक इंतज़ार करना होगा।

-PF का 25% जबरदस्ती 1 साल तक लॉक।

-मतलब बेरोज़गारी में आपको एक साल का इंतज़ार करना होगा और तब भी आप… — Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) October 15, 2025

मतलब बेरोज़गारी में आपको एक साल का इंतज़ार करना होगा और तब भी आप अपना पैसा पूरा नहीं निकाल सकते। EPFO वैसे भी आपके पैसों का मालिक बना हुआ है: ₹54,658 करोड़ पीएफ “अनक्लेम्ड” पड़ा है। 25–35% पीएफ निकासी आवेदन रिजेक्ट हो जाते हैं।