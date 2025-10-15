  1. हिन्दी समाचार
  2. देश
  3. पहले बेरोज़गारी के 1-2 महीने में निकाल सकते थे PF, अब करना होगा 1-3 साल तक इंतज़ार…ओवैसी ने सरकार पर साधा निशाना

पहले बेरोज़गारी के 1-2 महीने में निकाल सकते थे PF, अब करना होगा 1-3 साल तक इंतज़ार…ओवैसी ने सरकार पर साधा निशाना

भविष्य निधि (पीएफ) के नियमों को लेकर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओबैसी ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि, पीएफ का 25 प्रतिशत जबरदस्ती एक साल तक लॉक कर दिया जा रहा है। यानी बेरोज़गारी में आपको एक साल का इंतज़ार करना होगा और तब भी आप अपना पैसा पूरा नहीं निकाल सकते।

By शिव मौर्या 
Updated Date

नई। भविष्य निधि (पीएफ) के नियमों को लेकर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि, पीएफ का 25 प्रतिशत जबरदस्ती एक साल तक लॉक कर दिया जा रहा है। यानी बेरोज़गारी में आपको एक साल का इंतज़ार करना होगा और तब भी आप अपना पैसा पूरा नहीं निकाल सकते।

पढ़ें :- मोदी सरकार पूरे देश में एक गलत तरीके की राजनीति कर रही, जिसमें उनका मकसद है सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतना: प्रियंका गांधी

AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, बेरोज़गारी में सरकार का “बचत उत्सव”: पहले बेरोज़गारी के 1–2 महीने में आप पूरा पीएफ निकाल सकते थे। अब सरकार की “दया” से अपने ही पैसे निकालने के लिए 1–3 साल तक इंतज़ार करना होगा। PF का 25% जबरदस्ती 1 साल तक लॉक।

पढ़ें :- अफगान मंत्री की PC में महिलाओं की 'नो एंट्री', भड़के राहुल बोले- मिस्टर मोदी आपकी चुप्पी नारी शक्ति पर आपके नारों की खोखलापन को करती है उजागर

मतलब बेरोज़गारी में आपको एक साल का इंतज़ार करना होगा और तब भी आप अपना पैसा पूरा नहीं निकाल सकते। EPFO वैसे भी आपके पैसों का मालिक बना हुआ है: ₹54,658 करोड़ पीएफ “अनक्लेम्ड” पड़ा है। 25–35% पीएफ निकासी आवेदन रिजेक्ट हो जाते हैं।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Bihar Election 2025 : ओपी राजभर ने BJP को दी खुली चुनौती, 47 सीटों पर उतारे उम्मीदवार, देखें लिस्ट

Bihar Election 2025 : ओपी राजभर ने BJP को दी खुली चुनौती,...

केन्या के पूर्व प्रधानमंत्री रैला ओडिंगा का भारत में हुआ निधन, प्रधानमंत्री मोदी ने दी वयक्त की शोक संवेदना

केन्या के पूर्व प्रधानमंत्री रैला ओडिंगा का भारत में हुआ निधन, प्रधानमंत्री...

Bihar BJP List: भाजपा की दूसरी लिस्ट जारी, 12 उम्मीदवारों के नाम का एलान, मै​थिली ठाकुर को अलीनगर से बनाया प्रत्याशी

Bihar BJP List: भाजपा की दूसरी लिस्ट जारी, 12 उम्मीदवारों के नाम...

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों में नक्सलियों ने पकड़ा दी AK-47 रायफल

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों में नक्सलियों ने पकड़ा दी AK-47 रायफल

हमारे साथ-साथ आज बिहार के हर इंसान ने CM बनने के लिए किया नामांकन किया: तेजस्वी यादव

हमारे साथ-साथ आज बिहार के हर इंसान ने CM बनने के लिए...

युद्धविराम के बाद भी हमास इज़रायल को शव देने में भी कर रहा है धोखाधड़ी

युद्धविराम के बाद भी हमास इज़रायल को शव देने में भी कर...