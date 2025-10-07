Earthquake News : पापुआ न्यू गिनी में 6.7 तीव्रता से कांपी धरती , दहशत में घरों से बाहर भागे लोग

नई दिल्ली: पापुआ न्यू गिनी (Papua New Guinea) के ईस्टर्न न्यू गिनी रीजन (Eastern New Guinea Region) में मंगलवार को 6.7 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप (Earthquake) आया जिसने पूरे इलाके को हिला दिया। यूरो-मेडिटेरेनियन सीस्मोलॉजिकल सेंटर (EMSC) के अनुसार, झटके स्थानीय समयानुसार रात 11:05 UTC पर महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र जमीन से सिर्फ 10 किलोमीटर गहराई पर था, यानी बेहद उथला जिससे कंपन का असर और तेज महसूस हुआ।

भूकंप (Earthquake) का एपिसेंटर मोरोबे प्रांत की राजधानी लाे शहर से 19 किलोमीटर पश्चिम में था। ये इलाका पापुआ न्यू गिनी (Papua New Guinea) का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, जिसकी आबादी करीब 76 हजार है। हालांकि, अब तक किसी जानमाल के नुकसान या सुनामी की चेतावनी की सूचना नहीं है। लेकिन स्थानीय लोग झटकों से घबराकर घरों से बाहर निकल आए। वैज्ञानिकों के अनुसार, क्षेत्र में आफ्टरशॉक्स की संभावना बनी हुई है।