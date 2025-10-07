  1. हिन्दी समाचार
  2. दुनिया
  3. Earthquake News : पापुआ न्यू गिनी में 6.7 तीव्रता से कांपी धरती , दहशत में घरों से बाहर भागे लोग

Earthquake News : पापुआ न्यू गिनी में 6.7 तीव्रता से कांपी धरती , दहशत में घरों से बाहर भागे लोग

पापुआ न्यू गिनी (Papua New Guinea) के ईस्टर्न न्यू गिनी रीजन (Eastern New Guinea Region) में मंगलवार को 6.7 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप (Earthquake) आया जिसने पूरे इलाके को हिला दिया। यूरो-मेडिटेरेनियन सीस्मोलॉजिकल सेंटर (EMSC) के अनुसार, झटके स्थानीय समयानुसार रात 11:05 UTC पर महसूस किए गए।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली: पापुआ न्यू गिनी (Papua New Guinea) के ईस्टर्न न्यू गिनी रीजन (Eastern New Guinea Region) में मंगलवार को 6.7 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप (Earthquake) आया जिसने पूरे इलाके को हिला दिया। यूरो-मेडिटेरेनियन सीस्मोलॉजिकल सेंटर (EMSC) के अनुसार, झटके स्थानीय समयानुसार रात 11:05 UTC पर महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र जमीन से सिर्फ 10 किलोमीटर गहराई पर था, यानी बेहद उथला जिससे कंपन का असर और तेज महसूस हुआ।

पढ़ें :- UN में पाकिस्तान फिर एक्सपोज़, भारत ने कहा- ‘बांग्लादेश विभाजन के दौरान 4 लाख महिलाओं का रेप का दिया था आधिकारिक आदेश’

भूकंप (Earthquake)  का एपिसेंटर मोरोबे प्रांत की राजधानी लाे शहर से 19 किलोमीटर पश्चिम में था। ये इलाका पापुआ न्यू गिनी (Papua New Guinea) का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, जिसकी आबादी करीब 76 हजार है। हालांकि, अब तक किसी जानमाल के नुकसान या सुनामी की चेतावनी की सूचना नहीं है। लेकिन स्थानीय लोग झटकों से घबराकर घरों से बाहर निकल आए। वैज्ञानिकों के अनुसार, क्षेत्र में आफ्टरशॉक्स की संभावना बनी हुई है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

UN में पाकिस्तान फिर एक्सपोज़, भारत ने कहा- ‘बांग्लादेश विभाजन के दौरान 4 लाख महिलाओं का रेप का दिया था आधिकारिक आदेश’

UN में पाकिस्तान फिर एक्सपोज़, भारत ने कहा- ‘बांग्लादेश विभाजन के दौरान...

Earthquake News : पापुआ न्यू गिनी में 6.7 तीव्रता से कांपी धरती , दहशत में घरों से बाहर भागे लोग

Earthquake News : पापुआ न्यू गिनी में 6.7 तीव्रता से कांपी धरती...

Italy horrific road accident : इटली में सड़क हादसे में ट्रक से टकराई कार , 4 भारतीयों की मौत

Italy horrific road accident : इटली में सड़क हादसे में ट्रक से...

पूर्व सपा सांसद डॉ एसटी हसन ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान का किया समर्थन, एक अखण्ड भारत दोबारा बनाया जाए जैसा औरंगजेब ने बनाया था

पूर्व सपा सांसद डॉ एसटी हसन ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के...

VIDEO: आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के उप प्रमुख सैफुल्लाह कसूरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी धमकी

VIDEO: आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के उप प्रमुख सैफुल्लाह कसूरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र...

Nobel Prize in Physics: भौतिकी के क्षेत्र में नोबल पुरस्कार का ऐलान, जॉन क्लार्क, मिशेल एच. डेवोरेट और जॉन एम. मार्टिनिस होंगे सम्मानित

Nobel Prize in Physics: भौतिकी के क्षेत्र में नोबल पुरस्कार का ऐलान,...