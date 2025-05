Earthquake: गुजरात समेत तीन राज्यों की धरती भूकंप के झटकों से कांपी, रिएक्टर स्केल पर इतनी रही तीव्रता

Earthquake in Indian States: पिछले 12 घंटे के भीतर भारत के तीन राज्यों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। जिनमें गुजरात, लद्दाख और जम्मू-कश्मीर के क्षेत्र शामिल हैं। शुक्रवार-शनिवार रात में उत्तरी गुजरात में 3.4 की तीव्रता वाले भूकंप के झटके लगे, जिससे लोग अपने घरों से बाहर निकल गए। हालांकि, कहीं कोई जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं मिली है।

इंस्टीट्यूट ऑफ सिसमोलॉजी रीसर्च (ISR) के अनुसार, भूकंप का केंद्र गुजरात के बानसकांठा में स्थित वाव रहा है, जो गांधीनगर से महज 27 किलोमीटर की दूरी पर है। शनिवार की सुबह 3:35 बजे भूकंप आया था। वाव में भूकंप का केंद्र जमीन से 4.9 किलोमीटर नीचे था। इससे करीब एक घंटे पहले जम्मू-कश्मीर के डोडा में 2.7 तीव्रता का भूकंप आया। वहीं, शुक्रवार रात 23:56 बजे लेह लद्दाख में भूकंप के झटके महसूस किए गए।

EQ of M: 2.7, On: 03/05/2025 02:29:47 IST, Lat: 32.95 N, Long: 75.76 E, Depth: 5 Km, Location: Doda, Jammu and Kashmir.

For more information Download the BhooKamp App https://t.co/5gCOtjcVGs @DrJitendraSingh @OfficeOfDrJS @Ravi_MoES @Dr_Mishra1966 @ndmaindia pic.twitter.com/VeaXB4a1TP

— National Center for Seismology (@NCS_Earthquake) May 2, 2025